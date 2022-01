RTL stellt Führungsteam neu auf

Anzeige

RTL ordnet im Zuge seines Zusammenschlusses mit Gruner + Jahr auch die Verantwortung für wichtige Unternehmensbereiche neu.

So hat sich das Medienunternehmen nach der Verschmelzung mit dem Verlag klare Ziele gesetzt: „Ein starkes Inhaltegeschäft, der Ausbau des Streamings, unabhängiger Journalismus und neue Umsatzpotenziale durch crossmediale Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens – das sind Kernwachstumsfelder von RTL Deutschland nach der Zusammenführung mit Gruner + Jahr.“ An diesem Mittwoch haben die Co-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer das Führungsteam benannt, mit dem sie diese Ziele erreichen wollen. Das Führungsteam berichtet direkt an die Geschäftsführung, der neben den Co-CEOs Alexander Glatz, Oliver Radtke und noch bis Ende April Julia Reuter angehören. Das Team startet nach dem zuvor erforderlichen Organisationsumbau im Laufe des zweiten Quartals 2022.

Das Steckenpferd RTL+

Den weiteren Ausbau von Streamingdienst RTL+ werden Eva Messerschmidt und Henning Nieslony gleichberechtigt verantworten. Sie arbeiten eng zusammen mit Karin Immenroth, die den Bereich Data führt, und Christina Dohmann, die die Verantwortung für den Endkunden-Vertrieb übernimmt; beide Bereiche arbeiten über das Streaming hinaus für alle Mediengattungen. Mit 2,4 Mio. Abonnent:innen ist RTL+ das führende deutsche Streamingangebot. Im zweiten Quartal wird RTL+ zum ersten umfassenden Medienabo über alle Gattungen ausgebaut.

Alle RTL-Sender außer NTV vereint

Für das TV-Geschäft zeichnet künftig Henning Tewes verantwortlich. Er wird das TV-Geschäft aller Sender, ausgenommen NTV, steuern und weiterhin die Programminhalte von RTL+ als Co-Geschäftsleiter verantworten. Zudem wird er alle Inhalte im Bereich Entertainment, die Produktionseinheit RTL Studios und den Programmeinkauf leiten. Die RTL-Senderfamilie erzielte im vergangenen Jahr einen Publikumsmarktanteil von 26,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und behauptete damit erneut die Gesamtmarktführerschaft im Privatfernsehen.

Die Verantwortung für die Print- und Digitalgeschäfte liegt künftig bei Bernd Hellermann.

TV, Radio und Print: Einer für Alles

Alle journalistischen Inhalte von Bewegtbild über Digital und Audio bis Print sowie der Nachrichtensender ntv werden zukünftig von Stephan Schmitter verantwortet. RTL Deutschland mit Gruner + Jahr zählt zu den führenden journalistischen Anbietern des Landes. Die Printmagazine sind Qualitäts- und Marktführer in zahlreichen Segmenten von Frauen über Living bis Wirtschaft und News. ntv.de, stern.de und RTL.de gehören zu den reichweitenstärksten digitalen Newsangeboten. Die RTL-Newssendungen und -magazine zählen zu den meistgesehenen Informationsprogrammen im deutschen Fernsehen. Mit Chefkoch gehört die größte Foodplattform zum Unternehmen. Das stark wachsende Podcastangebot, das bereits mehr als 200 Originals umfasst, wird im ersten Halbjahr in das erweiterte Entertainmentangebot RTL+ integriert. RTL Radio Deutschland bleibt als Unternehmenseinheit in der Verantwortung von Stephan Schmitter.

Crossmediale Projekte und Partnerschaften

Die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr schafft laut Pressemitteilung der Sendergruppe vom heutigen Mittwoch erhebliche Wachstumspotenziale durch die enge Zusammenarbeit aller Inhaltebereiche über Gattungsgrenzen hinweg. Das Unternehmen geht insgesamt von Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro aus, die zum größten Teil wachstumsgetrieben sind. Um diese Potenziale auszuschöpfen und die Zusammenarbeit zu initiieren und zu führen, übernimmt Mirijam Trunk die Leitung des neu geschaffenen Bereichs für crossmediale Projekte und Partnerschaften.

Als neuer Geschäftsführer der Ad Alliance verantwortet Frank Vogel künftig gemeinsam mit Matthias Dang das gesamte Vermarktungsgeschäft. Mit hohen Reichweiten, innovativen Werbetechnologien und datengetriebenen Produkten will Deutschlands führender Crossmedia-Vermarkter den Fokus noch stärker auf das Zusammenspiel von Content, Tech und Data sowie den Ausbau des Wachstumsmarktes Addressable TV legen.

RTL+ soll europäische Top-Marke werden

Die Co-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer äußern sich wie folgt: „Wir wollen RTL+ zum größten digitalen Entertainmentangebot entwickeln, im linearen Fernsehen unsere marktführende Position ausbauen und mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus neue Erlöspotenziale erschließen – beschleunigt durch die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr. Entlang dieser strategischen Prioritäten haben wir ein starkes Führungsteam benannt. Jede und jeder von ihnen hat in den vergangenen Jahren Führungsstärke und ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungswillen bewiesen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mit diesem Team, ehrlicher Arbeit und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen bauen wir das Medienhaus der Zukunft – das führende Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen.“