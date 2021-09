Sky Nature bringt dreiteilige BBC-Doku ins Programm

Anzeige

Die dreiteilige Dokumentation „Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern“ folgt bei Sky Nature den Spuren Greta Thunbergs in ihrem schulfreien Jahr, das sie nutzt, um ihren Einsatz für das Klima weiter zu intensivieren und die Politik davon zu überzeugen, ihren Verpflichtungen im Kampf gegen die Klimaerwärmung nachzukommen.

Auf ihrer Reise um die Welt, die sie Mitte 2019 antritt, erhält das Kamerateam der BBC einen einzigartigen und intimen Einblick hinter die Kulissen. Dabei dokumentiert die Reihe nicht nur eine ganz besondere Zeit, in der Greta Thunberg vor den Augen der Weltöffentlichkeit erwachsen wird. Er zeigt auch, wie Covid 19 fast überall zum kompletten Stillstand führt – und Greta Thunberg vor eine noch größere Herausforderung stellt als ohnehin: Eine Welt von ihrem Anliegen zu überzeugen, die gerade mit einer ganz anderen Krise fertig werden muss.

„Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern“

Während sie rund um den Globus reist, erlebt Greta Thunberg, von den schmelzenden Gletschern Kanadas bis zu den Kohlerevieren Europas, ganz persönlich und direkt die Folgen des Klimawandels. Es sind Erlebnisse, die ihr mit Nachdruck verdeutlichen, warum genau jetzt etwas getan werden muss.

© Global Climate Strike

Zugleich zeigen ihre Treffen mit führenden Klimawissenschaftlern, wie komplex die Anforderungen sind, die einen Wandel herbeiführen würden. Gespräche mit Wissenschaftlern und Ökonomen in der Doku bei Sky Nature geben zudem einen Einblick in neueste wissenschaftliche Forschungserkenntnisse – und zeigen, was getan werden kann, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden.

Zu sehen ist die spannende dreiteilige BBC-Dokumentationsreihe als deutsche Erstausstrahlung exklusiv ab 7. November bei Sky Nature und Sky Ticket und auch auf Abruf. Der neue Sender Sky Nature ist erst vor wenigen Tagen neu bei Pay-TV-Anbieter Sky gestartet.

