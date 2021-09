Neue Sky-Sender starten schon heute Nacht mit Testbetrieb

Anzeige

Offizieller Sendestart für die neuen Sky-Sender Sky Documentaries und Sky Nature ist erst am Donnerstag – der Testbetrieb der beiden neuen Sender beginnt indes schon in der Nacht auf den morgigen Mittwoch.

So bestätigte ein Sky-Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN, dass Sky Nature und Sky Documentaries bereits heute Nacht beginnen, auf ihren designierten Programmplätzen Promo-Trailer auszustrahlen – bevor dann am Donnerstag morgen um 6.00 Uhr der reguläre Sendebetrieb beginnt.

Transponderwechsel bei Sky

Über folgende Transponder werden die neuen Sky-Programme verbreitet: Sky Documentaries HD ist ab heute Nacht auf Sky Transponder 65 (TS-ID 0x0003) 11,71950 GHz horizontal in HD only (1080i = 1920 x 1080 Pixeln) zu sehen. Sky Nature HD indes wird auf Sky Transponder 67 (TS-ID 0x0002) 11,75850 GHz horizontal in HD only (1080i = 1920 x 1080 Pixeln) zu finden sein.

Mit der Aufschaltung der zwei neuen Programme kurz vor offiziellem Sendestart geht auch ein Transponderwechsel bei Sky einher. Welcher der bereits vorhandenen Sender einem der Neuen weichen muss und damit auf einen anderen Transponder wechselt, wird in folgendem aktuellen Artikel behandelt.

Sky Nature & Sky Documentaries: Das ist zu erwarten

Sky Nature und Sky Documentaries sind offiziell ab 9. September linear sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket empfangbar. Die Neuzugänge ergänzen dabei das Sky-Programmportfolio mit zahlreichen Eigenproduktionen sowie Dokumentationen aus Sport, Gesellschaft, Kultur und einem breiten Natur-Genre.

Was die Sky-Kunden auf den neuen Sendern erwartet, beschreibt der Anbieter folgendermaßen: „Der Natursender Sky Nature wird die Heimat unglaublicher Tier- und Umwelt-Dokumentationen aus der ganzen Welt sein, mit naturkundlichem Programm, das sich der Erforschung der Schönheit und Wunder der Natur widmet. Der zweite Dokukanal Sky Documentaries wird eine Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten bieten. Dabei wird der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereich Sport, Geschichte und Biografien abdecken.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.