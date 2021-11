Sky Ticket im Dezember: Neue Filme, Serien und Dokus

Anzeige

Der Streamingdienst Sky Ticket bringt im Dezember viel Neues ins Programm: So starten neben der „Sex and the City“-Fortsetzung auch der Actionfilm „Fast & Furious 9“ und die Weihnachts-Auflage der Puppen-Comedy „Spitting Image“.

Carrie, Miranda und Charlotte sind zurück und schlagen ab 9. Dezember mit dem Sky Exklusive „And Just Like That…“ ein neues Kapitel der Kultserie „Sex and The City“ auf.Rasant wird es mit dem Actionhit „Fast & Furious 9“ ab 10. Dezember mit Vin Diesel als Dom Toretto und das Sky Original „Die Wespe“ besticht ab 3. Dezember im wahrsten Sinne des Wortes mit einer charmanten Underdog-Comedy-Serie rund um den gescheiterten Dartprofi Eddie Frotzke.

Weihnachtsfilme bei Sky Ticket

Besinnlich wird es mit gleich vier Sky Original Weihnachtsfilmen; Neben „Der kleine Roald Dahl und die Maus“ ab 11. Dezember über eine wundersame Episode im Leben des berühmten Schriftstellers wird auch das brandaktuelle Musik-Drama „A Christmas Number One“ ab 12. Dezember mit Freida Pinto, Iwan Rheon und dem deutschen Shootingstar Helena Zengel („Systemsprenger“) seine Premiere feiern.

Bild: ©XN1 Ltd 2021

Außerdem als exklusive Premiere: „Last Train to Christmas“ ab 19. Dezember mit Michael Sheen als erfolgreicher Nachtclubmanager, der im Jahr 1985 an Weihnachten zu seiner Familie fährt und sich im Zug seiner Herkunft stellen muss. Und in „Der fabelhafte Mr. Blunden“ ab 24. Dezember begeben sich zwei Teenager auf ein großes Abenteuer in die Vergangenheit.

Comedy zum Jahresabschluss

Darüber hinaus feiern die verrückten Puppen mit „Spitting Image: Christmas Edition“ am 8. Dezember ein schrilles Fest und Thomas Hermanns lässt am 31. Dezember mit einem Silvester-Marathon des „Quatsch Comedy Clubs“ das Jahr beschwingt ausklingen. Auf die jeweils fünfte Staffel von „The Good Doctor“ und „S.W.A.T“ dürfen sich Serienliebhaber ab 14. und 15. Dezember auf Sky Ticket ebenso freuen wie auf die neue Dramaserie „American Rust“, basierend auf dem gleichnamigen Debütroman von Philipp Meyer ab 15. Dezember.

In der neuen Showtime-Serie „Yellowjackets“ ab 28. Dezember verändert ein Flug das Schicksal der Mädchen einer Fußballmannschaft für immer.Die letzte Staffel und damit auch der ultimative Showdown des vielfach prämierten und von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeierten Sky Originals „Gomorrha – Die Serie“ startet ab 30. Dezember, der Film zur Serie, „L’immortale – Der Unsterbliche“, ist bereits ab 23. Dezember zu sehen.

Neues für Filmfans

Alle Filmfans dürfen sich neben den bereits erwähnten Blockbustern auch auf viele weitere Highlights freuen: In „Ein Doktor auf Bestellung“ darf ab 4. Dezember gelacht werden, bis der Arzt kommt. Denn der mürrische Pariser Notarzt Serge hat an Heiligabend als einziger Dienst – und heuert nach einem Unfall einen hilfsbereiten Pizzaboten als Vertretung an. In „Crime Game“ ab 17. Dezember wollen Meisterdiebe einen legendären Schatz während des Finales der Fußball-WM aus der spanischen Staatsbank rauben.

Eine Superintelligenz nimmt ab 23. Dezember hingegen bei „Superintelligence“ Comedy-Star Melissa McCarthy in die Mangel: Carols Geräte sprechen plötzlich mit ihr. Dahinter steckt eine künstliche Intelligenz – die den Planeten vernichten könnte. Und in der coolen Neuadaption von Charles Dickens‘ Klassiker „Twist“ soll Parkour-Spezialist Oliver „Twist“ mit Fagin und einer jungen Truppe von Meisterdieben ein gestohlenes Gemälde klauen.

Sky Ticket Highlights im Dezember

Serien, Shows und Dokumentationen:

Die Wespe, S1 (3.12.)

Der Aufstieg der Nazis, S1 (7.12.)

Spitting Image: Christmas Edition (8.12.)

And Just Like That… , S1 (9.12.)

The Good Doctor, S5a (14.12)

S.W.A.T., S5a (15.12.)

American Rust, S1 (15.12.)

Der Mörder & Ich, S1 (16.12.)

In Search of the Last Action Heroes (17.12.)

The Mark of a Killer – Mörder und ihre Markenzeichen, S3 (20.12.)

Homicide for the holidays – Tödliche Feiertage, S1-4 (ab 21.12.)

L’immortale – Der Unsterbliche (23.12.)

Der Doktor und das liebe Vieh, S2 (23.12.)

La Fortuna, S1 (24.12.)

Die Einsteins der Tierwelt (24.12.)

Der Oktopus in meinem Wohnzimmer (27.12.)

Yellowjackets, S1 (28.12.)

Gomorrha, S5 (30.12.)

Ricky Velez: Here’s Everything (31.12.)

Silvester Marathon: Quatsch Comedy Club (31.12.)

Filme:

Conjuring 3 – Im Bann des Teufels (3.12.)

Ein Doktor auf Bestellung (4.12.)

Dünnes Blut (5.12.)

Blood Money (6.12)

Strange But True (8.12.)

Fast & Furious 9 (10.12.)

Der kleine Roald Dahl und die Maus (11.12.)

The Jesus Rolls (10.12.)

A Christmas Number One (12.12.)

Wer wir sind und wer wir waren (13.12.)

Crime Game (17.12.)

Zoey’s Extraordinary Christmas (18.12.)

Last Train To Christmas (19.12.)

Unpregnant (20.12.)

Driveways (22.12)

Superintelligence (23.12.)

Women in Comedy (23.12.)

The Amazing Mr. Blunden (24.12.)

Twist (27.12.)

Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt! (30.12.)

Highlights zu Weihnachten:

Buddy – Der Weihnachtself

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Gremlins – Kleine Monster

Jack Frost

Schöne Bescherung

Der Polarexpress

Arthur Weihnachtsmann

Verrückte Weihnachten

Weiße Weihnachten

Wir sind keine Engel

Die Geister, die ich rief …

Ist das Leben nicht schön?

Die Familie Stone – Verloben verboten!

Get Santa

Krampus

Der Grinch

Family Man

Happiest Season

Tatsächlich…Liebe

Der kleine Lord

Happy New Year

Lieber Weihnachtsmann

Die magische Weihnachtshochzeit

Ein weihnachtliches Willkommen

Geheimzutat: Liebe

Angel Falls: Eine Bilderbuch-Weihnacht

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

The Hot Zone: Anthrax, S2 (6.12.) – National Geographic

It’s Always Sunny in Philadelphia, S12 (7.12.)

Continuum, S4 (9.12.)

Neue Kids-Hits:

Matze mit Katze (7.12.) – Junior

Maulwurf Moley (13.12.) – Boomerang

Jellystone! (13.12.) – Cartoon Network

Middlemost Post (27.12.) – Nicktoons

