Welche Chancen bieten SASE-Plattformen für Unternehmen?

Da Unternehmen zunehmend auf Cloud-Services und Remote-Arbeit angewiesen sind, ist die Notwendigkeit einer sicheren und zuverlässigen Netzwerkverbindung wichtiger denn je.

Secure Access Service Edge (SASE)-Plattformen haben sich als Lösung herausgebildet, die einen umfassenden Sicherheitsansatz bietet, um Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig den Zugang zu Cloud-Anwendungen und -Daten zu ermöglichen. Für eine kostengünstige und effiziente Fortentwicklung eines bestehenden Unternehmens sind SASE-Technologien ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

Sicherheit auf hohem Niveau – SASE schützt effizienter als andere Technologien

SASE-Plattformen bieten Unternehmen verbesserte Cybersicherheitsmaßnahmen, die im modernen Zeitalter der Cyber-Bedrohungen unerlässlich sind. Indem mehrere Sicherheitsfunktionen in einer einzigen Plattform integriert werden, bietet SASE einen ganzheitlichen Ansatz zur Sicherheit, der das gesamte Netzwerk- und Datenökosystem abdeckt. Die komplexen Systeme umfassen fortgeschrittene Bedrohungserkennungs- und Reaktionsfähigkeiten sowie Echtzeitüberwachung und -analyse-. Damit können sie erheblich dazu beitragen, potenzielle Cyber-Bedrohungen zu identifizieren und zu mildern, bevor sie erheblichen Schaden verursachen können.

Leistungen skalieren und mehr Effizienz aus dem Unternehmen herausholen

Trotz vermeintlicher Schnäppchen von Mobilfunk- und Datenanbietern sind die Kosten oft hoch, die Leistung niedrig. SASE-Plattformen bieten verbesserte Netzwerk-Performance und Skalierbarkeit durch den Einsatz von Cloud-Technologie. Der Aufbau erfolgt auf einer innovativen Cloud-Infrastruktur, was eine bessere Ressourcenzuweisung und -nutzung ermöglicht. Dadurch generiert das Unternehmen eine verbesserten Netzwerk-Performance und Skalierbarkeit. Der Einsatz von Cloud-Technologie ermöglicht es Unternehmen außerdem, ihre Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen schnell und einfach je nach Bedarf zu skalieren.

Hackerangriffe steigen nicht nur bei Banken rapide an, sondern in vielen Unternehmen. SASE hat sich nicht nur auf mehr Effizienz, sondern auch auf Sicherheit fokussiert. Die intelligente Plattform ermöglicht es Unternehmen, ständig am Puls der veränderten Bedürfnisse zu bleiben. Die Konzeptionierung basiert darauf, dass flexible Veränderungen vorgenommen werden können. So lassen sich SASE-Plattformen beispielsweise problemlos in eine bereits vorhandene IT-Infrastruktur integrieren. Vorhandene Investitionen bleiben nutzbar und kostspielige Unterbrechungen können vermieden werden. Auch die Konsolidierung von Netzwerk- und Sicherheitslösungen hilft dabei Kosten zu sparen und auf weniger Service-Provider zu setzen.

Gegen Bedrohungen aktiv bleiben – SASE sorgt für Sicherheit

Cybersecurity-Bedrohungen werden immer ausgefeilter. Unternehmen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Netzwerke und Daten vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. SASE-Plattformen bieten Firmen einen umfassenden Ansatz zur Cybersicherheit, der mehrere Schutzebenen, fortgeschrittene Bedrohungserkennung und Echtzeitüberwachung und -analyse umfasst. Da es sich um eine komplexe Zusammenfuhr mehrerer Sicherheitsaspekte handelt, kann das gesamte Datenökosystem über eine Plattform gesichert werden.

Einerseits wird auf dieser Basis die Arbeit der IT erleichtert, andererseits lässt sich die Sicherheit heraufsetzen und Bedrohungen können leichter erkannt werden.

Ein wichtiges Thema ist auch das beliebte SaaS Software as a Service, das zu einem integralen Bestandteil moderner Geschäftsabläufe geworden ist. Es ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen und Services ohne die Notwendigkeit von On-Premises-Installationen. SASE-Plattformen können Unternehmen dabei helfen, ihre SaaS-Anwendungen abzusichern, indem sie fortgeschrittene Bedrohungserkennungs- und Reaktionsfähigkeiten sowie Echtzeitüberwachung und -analyse bieten. Dies kann Unternehmen dabei helfen, ihre sensiblen Daten zu schützen und Cyber-Angriffe zu verhindern, die ihre Geschäftsabläufe beeinträchtigen könnten.

Fazit: SASE als ein wichtiger Zukunftsaspekt im modernen Unternehmen

Immer höher sind die Sicherheits- und Effizienzansprüche moderner Unternehmen. Die SASE-Plattform ist eine ausgefeilte Technologie, die als zukunftsorientiert und sicher gilt. Wer im Zeitalter der Digitalisierung als Unternehmen überleben möchte, muss früher oder später seine Strukturen umstellen.

Bildquelle: Weltkarte Telefon Mobilfunk Cloud: © Gerd Altmann auf Pixabay