20 Jahre DIGTAL FERNSEHEN! Ausgabe 1/2023 am Kiosk

Geburtstage sind für die meisten von uns eine feine Sache, und wenn sie dann noch rund sind, darf das Tamtam darum herum doch etwas mehr sein. Einen solchen runden Geburtstag feiern wir als DIGITAL FERNSEHEN dieser Tage.

20 Jahre ist unser Magazin nun am Markt. Wir erinnern uns noch bestens ans Jahr 2002 zurück, als wir sehnsüchtig am 18. Dezember unsere erste Ausgabe im Zeitschriftenhandel bewundern konnten.

Dass die DIGITAL FERNSEHEN auch 20 Jahre später noch erscheint, ist keine Selbstverständlichkeit in der schnelllebigen Zeit und auch der Verdienst von Ihnen, liebe Leser. Dafür möchte ich einfach mal DANKE sagen. Danke für die Treue zu uns. Ich weiß von vielen Lesern, die uns seit der ersten Ausgabe kaufen und gespannt jeder neuen Ausgabe entgegenfiebern. Soviel Treue ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. In einem kurzweiligen Rückblick wollen wir mit Ihnen zusammen einmal genauer hinschauen, was in den vergangenen 20 Jahren im TV- und Radiosektor alles passiert ist.

Doch keine Bange: Nach dem Rückblick geht’s auch sofort wieder in die Gegenwart. Die neusten Streaming-Geräte müssen sich ebenso wie eine Vielzahl von Digitalradios im Test beweisen. Auch Empfangszubehör kommt nicht zu kurz. Neue Freenet-Fernseher, LNBs und die neuste Selfsat Snipe stehen ebenso wie eine Profi-Kopfstelle auf dem Prüfstand.

Natürlich möchten wir die Treue zu uns auch belohnen: Knapp 40 Preise warten auf ihre glücklichen Gewinner in insgesamt drei Gewinnspielen im Heft. Jetzt heißt es mitmachen und gewinnen! Ihr Chefredakteur Ricardo Petzold.

Die DIGITAL FERNSEHEN ist ab sofort an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de oder Amazon. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 1/2023

Das leistungsfähigste Fire TV aller Zeiten: Cube im Expertencheck

aller Zeiten: im Expertencheck Kleines Streamingtool: So gut ist der Nokia Streaming Stick 800

Erster Fernseher mit Roku-Oberfläche: Metz Blue 55MUD6001Z

Digitalradio mit CD-Wiedergabe von Xoro auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Mobilradio Kenwood M30DAB im Check – Gewinnen sie eines von drei Geräten

im Check – Gewinnen sie eines von drei Geräten HiFi-Spezialist Nubert nun mit eigenem Digitalradio : So gut ist das Mobilgerät in der Praxis

nun mit eigenem : So gut ist das Mobilgerät in der Praxis Alleskönner von Telestar : DAB-Radio Dira M1 A mobil überzeugt Testredaktion

: mobil überzeugt Testredaktion Kathreins neues Speisesystem: erfüllt das AUS 684 die Erwartungen?

neues Speisesystem: erfüllt das die Erwartungen? LG Einkaufsberater: TV-Geräte und Soundbars im Überblick

Einkaufsberater: im Überblick DiSEqC-Schalter von Anadol auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Profitool: Wellav Kopfstelle mit IP-Ausgabe vorgestellt

mit IP-Ausgabe vorgestellt Fernsehgenuss unterwegs: Xoro legt den PLT 1450 neu auf

legt den neu auf Selbstausrichtende Sat-Anlage: Selfsat Snipe BT grey im Test

im Test Mobiler CD-Player und DAB-Radio in einem Gehäuse: Technisat CD-2go BT im Test

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 1/2023

20 Jahre DIGITAL FERNSEHEN – der etwas andere Rückblick

– der etwas andere Rückblick Gewinnspiel : waipu.tv und DIGITAL FERNSEHEN belohnen ihre Treue

: und DIGITAL FERNSEHEN belohnen ihre Treue Österreich stellt auf HD um – ATV 2 ab sofort hochauflösend

um – ab sofort hochauflösend Warnmeldungen via DAB+ : Interview mit Frank Kirwel

: Interview mit Frank Kirwel Sky-Angebot: Sky komplett, Netflix und Paramount+ günstig wie nie

günstig wie nie mobile Aufladestation: So einfach installieren Sie einen Solarloader

Neuheit: Feedempfang über Astra 19,2 Grad Ost

kostenloses Streaming : Mediatheken und freie Apps vorgestellt

: Mediatheken und freie Apps vorgestellt Im inneren eines Rundfunksenders: Reportage über den Sender Lichtenberg

eines Rundfunksenders: Reportage über den ITV Hebt Codierung der hochauflösenden Ausstrahlung via Satellit auf