AUDIO TEST 8/2020 – Analoge Extraklasse

Die neue Ausgabe der AUDIO TEST widmet sich der analogen Faszination Vinyl. Im Testlabor standen echte Legenden der Plattenspieler-Luxusklasse, die von der Redaktion gehört und erlebt werden konnten.

Neben dem Burmester 175 Plattenspieler hat sich so auch Linn mit dem Luxus-Dreher Akurate LP12 im Hörraum eingefunden. Was die Redakteure gehört haben, wird in gewohnt ehrlicher und natürlicher Art in zwei ganz außergewöhnlichen Testberichten beschrieben. Etwas günstiger im Preis wurden vier weitere Dreher getestet – von Einstieg (mit Project Debut Carbon EVO) bis zur Mittelklasse mit dem Thorens TD-1601 bieten wir Ihnen einen guten und fundierten Querschnitt über die aktuellen Plattenspieler-Modelle.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 8/2020 der AUDIO TEST am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.

Wer an langen Herbstabenden lieber Wert auf Kino-Kracher zu Hause legt, schenkt vielleicht unserem Test des Monitor Audio Bronze Sets mehr Aufmerksamkeit. Die Lautsprecher, die durchaus noch günstig zu haben sind, haben ein echtes Heimkinoerlebnis in unser Labor gezaubert Monitor Audio ist ein Ausnahmetalent, wenn es um raumfüllenden Klang geht.

Spannend ist in dieser Ausgabe auch die Rückkehr einer Legende – oder besser ihre Neuauflage: Marantz hat sich einen neuen Markenauftritt verpasst, ohne auf die traditionellen Werte zu verzichten. Mit dem Marantz Model 30 und 30n testet die AUDIO TEST eine wirklich herausragende Kombination aus Verstärker und SACD/Netzwerkplayer. Marantz hat nichts weniger getan, als einer Legende ein neues Kapitel hinzuzufügen.

Themen der AUDIO TEST 8/2020

