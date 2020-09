DIGITAL FERNSEHEN 10/2020: Die schnellste Dreambox aller Zeiten

Anzeige

Der Wettbewerb im TV-Bereich wächst weiter. Speziell die Over-the-Top-Angebote, bei denen TV-Inhalte über das Internet übertragen werden, nehmen an Bedeutung zu. Vor zwei Ausgaben haben wir Ihnen in unserem Magazin bereits den kostenlosen Dienst Pluto TV vorgestellt. Auf vielfachen Leserwunsch machen wir daraus eine Serie und werden Ihnen weitere Angebote in den kommenden Ausgaben näher bringen. Diesmal zeigen wir Ihnen, was der Pionier Zattoo zu bieten hat. Zweifellos die Dienste – egal ob Zattoo, Waipu, Pluto oder auch Magenta TV – werden zur offiziellen Konkurrenz für Kabel- und Sat-TV.

In unserer Testrubrik nehmen wir wieder die neusten Geräte für Sie unter die Lupe. Die Dreambox One Combo trumpft mit einem Tripple-Tuner auf, sodass sie vielseitig in allen Netzen einsetzbar ist. Doch auch an der Software wurde noch einmal geschraubt, immer mehr Video-on-Demand-Angebote stehen hier zur Verfügung. Der Test zeigt Ihnen, wohin die Reise geht. Auch neue DAB-Radiogeräte nehmen wir unter die Lupe. Die neusten Modelle von Hama und Kathrein sind nicht nur für den stationären Betrieb geeignet, sondern vielseitig einsetzbar. In der Workshop-Rubrik bekommen Sie zudem einen Einblick über den neuen EPG beim Linux-Image von OpenATV. IceTV ist dabei vor allem für all jene interessant, die viel aufnehmen und auch Programmierungen der Timer außerhalb der eigenen vier Wände absolvieren. Ab dieser Ausgabe dürfen Sie sich wieder über eine prall gefüllte DIGITAL FERNSEHEN-Ausgabe mit Frequenzteil freuen.

Die DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 9+10/2020, ist ab sofort an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Test-Highlights der Ausgabe

Kleiner Alleskönner: Dreambox One UltraHD Combo im Test

Einfachheit zählt: Anadol Izybox bringt 4K TV auf alle Fernseher

Hama vereint satten Sound mit großem Funktionsumfag

Quadratisch, praktisch, clever: Kathrein DAB+ 10 Tower im Test

Selfsat-Flachantenne kann bis zu 26 Teilnehmer versorgen

Netzwerkdienste über Koax-Leitung: Televes Cox-Data-System vorgestellt

Anadol Multischalter ermöglicht Aufwertung von Quad-LNBs

Panasonic-Highlight – 65 Zoll OLED-Fernseher im Expertencheck

Mittelklasse-TV TCL 65X10 auf dem Prüfstand

Weitere spannende Themen der Ausgabe

Einbauradios im Praxis-Check: So gut ist das Seat-Werksradio

Endlich über den Tellerrand blicken: Ausländisches Pay-TV legal in Deutschland abonnieren

Probleme beim Satellit Al Yah 1 – iranische TV-Programme gefährdet

Neuer Programmführer bei OpenATV im Test

Streamingdienst Zattoo im Überblick: Das bekommen Sie in den Paketen geboten

Wiedererstärkung des deutschen Musik-TV-Angebotes in vollem Gange

Russische Inlands-TV-Programme via Satellit empfangen

Sky optimiert Startbildschirm bei Sky Q und setzt auf neue Features

Endlich kostendeckend: Neuer Videocodec bietet Sendern mehr Flexibilität

DAB-Radioangebot wächst weiter – die interessantesten Spartensender vorgestellt

DIGITAL FERNSEHEN online lesen

Die DIGITAL FERNSEHEN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk