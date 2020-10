DIGITAL TESTED 2/2020 – Xbox Series X oder Playstation 5?

Egal, eine Woche später am 22. September stand dann eben die neue Xbox von Microsoft auf dem Einkaufszettel. Wer kein Hardcore-Fan und vom Spieleangebot her nicht festgelegt ist, kann leichter mal die Plattform wechseln. Und auch Microsoft buttert neuste Technik in seine kleine Spielebox, wie ab Seite 16 dieser Ausgabe nachzulesen ist. Pünktlich sitze ich also am Vormittag am Computer und surfe alle Shops ab – doch wie so viele andere unzählige Begeisterte strahlen mich nur Überlastungsanzeigen an. Wieder Pech gehabt. Als Amazon, Saturn, Otto & Co. eine Stunde später im Regelbetrieb laufen sind die vorbestellbaren Geräte reserviert – von anderen.