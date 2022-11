DVB-T2: Internationaler Nachrichtensender TVP World in Österreich gestartet

Anzeige

Die Rundfunkbehörde KommAustria erteilte der ORS die Zulassung für den Betrieb der MUX C-Plattform in den Versorgungsgebieten Wien, Tirol und Vorarlberg mit Anfang November 2022 für weitere zehn Jahre. Damit ist in diesen Sendegebieten die regionale terrestrische Verbreitung von digitalen Programmen und Zusatzdiensten bis 2032 gesichert.

Über den MUX C werden zahlreiche regionale TV-Sender wie Ländle TV in Vorarlberg oder W24 in Wien ausgestrahlt. Die ORS bietet damit insbesondere auch kleineren TV-Veranstaltern die Möglichkeit, ihr Programm regional zu verbreiten und sorgt für eine bei der Bevölkerung willkommene Programmvielfalt mit starkem Regional- und Lokalbezug quer durch Österreich.

Zudem ergänzt im Versorgungsgebiet Wien ab November 2022 auch ein internationaler Sender das Programmbouquet der MUX C-Plattform: TVP World wird ab November in Wien sowie den angrenzenden Gebieten in Niederösterreich und im Burgenland ausgestrahlt. TVP World baut damit seine Verfügbarkeit außerhalb Polens systematisch aus. Österreich ist ein weiteres Land, in dem der englischsprachige TVP-Nachrichtensender durchgehend für die Zuschauer:innen des digitalen Antennenfernsehens simpliTV kostenlos zugänglich ist. TVP World ist auf dem Sendeplatz 45 zu empfangen.

Kostenfreier Empfang des Nachrichtenkanals TVP World im Sendegebiet Wien

„TVP baut seine Position auch auf den ausländischen Märkten stetig aus. Ich freue mich sehr, dass unser englischsprachiger TVP World-Kanal, der für unser Unternehmen äußerst bedeutend ist, bereits in Litauen, Estland und Großbritannien terrestrisch zu empfangen ist. Wir setzen alles daran, dass der Kanal für die Zuschauer so großflächig wie möglich verfügbar ist. Unser Ziel ist es, die meinungsbildenden Kreise in aller Welt zu erreichen, die sich über unsere Region informieren möchten. In den letzten Monaten hat sich die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf Mitteleuropa gerichtet, und alles deutet darauf hin, dass sich dieser Prozess in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Wir wollen, dass unsere eigene Stimme gehört wird“, so Mateusz Matyszkowicz, Vorsitzender von Telewizja Polska (TVP).

Dank des freien Zugangs zu TVP World haben die Zuschauer in Österreich die Möglichkeit, sich mit der polnischen Perspektive auf die wichtigsten Ereignisse in Europa und der Welt vertraut zu machen. Neben der Nachrichtenberichterstattung bietet der Kanal auch Sendungen zu sozialen, politischen, wirtschaftlichen, historischen und sportlichen Themen an.

