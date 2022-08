ocilion startet Premium-HD-Pakete mit über 30 Free-TV-Sendern

Anzeige

ocilion baut sein Programmangebot weiter aus: Der IPTV-Spezialist hat für seine Netzbetreiber umfangreiche Premium-HD-Pakete in Deutschland und Österreich geschnürt.

Anzeige

Damit stehen Kunden mit der IPTV-Lösung über 30 Sender – in Österreich sogar 31 Programme – rund um die Uhr in brillantem HD zur Verfügung. Nutzer können dank Replay und Restart bereits vergangene Sendungen anschauen, laufende Programme von vorne starten, mit Pause/Play jederzeit unterbrechen und weitersehen sowie Inhalte auf Knopfdruck aufnehmen (nPVR). Zuschauer verpassen damit nie wieder einen wichtigen Fernsehmoment und können Live-TV ganz nach ihren eigenen Vorlieben genießen.

Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: „Wir freuen uns, unseren Kunden die wichtigsten HD Free-TV-Sender auf dem Markt gebündelt in hochwertigen Premium HD Paketen anbieten zu können. Durch die Lizenzverträge, die wir direkt mit den Sendern und Sendergruppen geschlossen haben, erhalten Netzbetreiber eines der umfangreichsten HD-Pakete auf dem Markt in bester Qualität inklusive Replay. Wie immer umfasst das ocilion Angebot neben der Lizenzierung auch die Signalbereitstellung und die komplette technische Implementierung. Durch die attraktiven Zusatzfunktionen zur zeitversetzten Wiedergabe sind Zuschauer so frei wie nie beim Konsum ihrer Inhalte. Das sind großartige Argumente für IPTV im Vergleich zu herkömmlichen TV-Verbreitungswegen.“

Erst im Juli konnte der IPTV-Spezialist ocilion neue Kunden in Deutschland und Österreich gewinnen. Lesen Sie bei Interesse an dem Thema ebenfalls den dazugehörigen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

ocilion Premium HD Paket Deutschland (30 Sender – inkl. 7 Tage Replay bei den meisten Sendern)

CNN International HD

Comedy Central HD

Deluxe Music HD

DMAX HD

Eurosport 1 HD

Fashion TV

HGTV HD

Kabel Eins HD

Kabel Eins Doku HD

MTV HD

N24 Doku HD

Nick HD

Nitro HD

N-TV HD

ProSieben HD ProSieben MAXX HD

RTL HD

RTLupHD

RTLZwei HD

Sat.1 HD

Sat.1 Gold HD

Sixx HD

Sport1 HD

Super RTL HD

Tele5 HD

TLC HD

Toggo plus HD

Vox HD

VoxUp HD

Welt HD

Premium HD Paket Österreich (31 Sender – inkl. 7 Tage Replay bei allen Sendern)

ATV HD

ATV 2 HD

CNN International HD

Comedy Central HD

DMAX HD

Eurosport 1 HD

Fashion TV

HGTV HD

Kabel Eins Austria HD

Kabel Eins Doku Austria HD

MTV HD

N24 Doku HD

Nick HD

Nitro HD Austria

N-TV HD Austria ProSieben Austria HD ProSieben MAXX Austria HD

Puls 4 HD

Puls 24 HD

RTL HD Austria

RTLup HD Austria

RTL Zwei HD Austria

Sat.1 Österreich HD

Sat.1 Gold Österreich HD

Sixx Austria HD

Sport1 HD Austria

Super RTL HD Austria

Tele5 HD

TLC HD

Vox HD Austria

Welt HD

Quelle: ocilion

Bildquelle: df-ocilion-hd-senderpaket: ocilion