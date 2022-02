HRK 7820: Neuer Kabelreceiver von Xoro

Anzeige

Der Xoro HRK 7820 ist ein einfach zu bedienender HD-Receiver für digitales Kabelfernsehen im modernen Design.

Der Receiver fügt sich optisch gut auf dem TV Regal ein und passt durch seine geringe Höhe auch in kleine Nischen. Der Receiver empfängt unverschlüsseltes Kabelfernsehen in Standard- und HD-Auflösung. Bildsignale werden über HDMI (bis zu einer Auflösung von 1080p) ausgegeben. Über den S/PDIF-Ausgang lassen sich digitale Audio-Geräte wie Soundbars oder Surround-Systeme anschließen. Analoge Bild- und Tonsignale stehen am AV-Ausgang ebenfalls zur Verfügung.

Technische Merkmale des Xoro HRK 7820:

• HD-Receiver für digitales Kabelfernsehen (DVB-C)

• USB-Media Player: Wiedergabe von Audio-, HD-Video- und Bilddateien

• HDMI-, AV- und S/PDIF-Ausgang

• USB- und LAN-Schnittstelle

• LED-Display (Alphanumerisch, 4 Stellen, dimmbar, Zeitanzeige im Standby möglich)

• Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext

• Senderlisten-Backup auf USB-Datenträgern

• Einfache Installation und Bedienung

Unverbindliche Preisempfehlung: 69 Euro

Quelle: Xoro

