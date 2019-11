Unitymedia: Erneut massive Störungen bei Fernsehempfang und Internet

Seit Sonntagabend melden zahlreiche Nutzer Probleme mit Internetverbindung und Fernsehempfang. Betroffen ist der Südwesten Deutschlands.

Schon gestern Abend wendeten sich zahlreiche Unitymedia-Nutzer an den Störungsmelder von netzwelt. In vielen Fällen sei die Verbindung zum Internet sowie der Fernsehempfang. Laut netzwelt hat Unitymedia seit 25. November, 05:18 Uhr mit Problemen zu kämpfen.

Betroffen von den Ausfällen ist die Region um Köln, Stuttgart, Essen und Neuss. Grund könnten Wartungsarbeiten am Unitymedia-Netz sein, die seit Wochenstart in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens angesetzt sind.

In letzter Zeit war es mehrmals zu Störungen im Unitymedia-Netz gekommen. So gibt netzwelt bereits zwei Ausfälle für Oktober an.