UPC Schweiz schaltet alle Kindersender frei – neuer UHD-Kanal obendrein

Um den Kindern angesichts der Corona-Krise eine Freude zu machen, stellt der Schweizer Kabelnetzbetreiber UPC alle Kindersender kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch einen Sender in UHD-Qualität.

In vielen Ländern wurden die Schulen geschlossen, die Kinder bleiben zuhause – so auch in der Schweiz. Jetzt hat der Schweizer Kabelnetzbetreiber UPC beschlossen, alle sonst kostenpflichtigen Sender für Kinder vom 25. März bis zum 6. Mai freizuschalten – und das kostenlos.

Gleichzeitig erweitert UPC ihr Angebot um den neuen Sender RTL UHD. Serien-Liebhaber sollen dabei voll auf ihre Kosten kommen: „GZSZ“ wird neu und in UHD-Qualität gezeigt. Ab der dritten Liveshow am 28. März können die Fans „DSDS“ auch in UHD-Qualität mitfiebern. Das große Finale der Show findet dann eine Woche später, am 4. April statt.

Die Freischaltung soll automatisch erfolgen und für alle Digital TV-Kunden gelten. Die Sender können neben der UPC TV Box auch mit älteren Modellen wie der Mediabox oder Horizon empfangen werden.

Hier die deutschsprachigen Sender in der Überblick:

Boomerang HD

Cartoon Network HD

Disney Junior HD

Disney XD HD

Nick Jr. HD

Junior

Italienischsprachige Sender:

Disney Jr

Boomerang

Cartoon Network

Französischsprachige Sender:

Boing France HD

Boomerang France HD

Canal J HD

Disney Channel HD

Disney XD HD

Disney Junior HD

Nickelodeon HD

Nickelodeon Jr

TiJi HD

Dabei sollen die folgenden Sender zum 31. März von Disney in der Schweiz bei allen Anbietern abgestellt werden: Disney XD HD, Disney Jr, Disney Channel HD und Disney XD HD.