DAB-Plus-News aus den Ländern

DAB-Plus-Neuigkeiten aus den Gebirgen: Voralpenland und Harz können signifikante Verbesserungen beim Digitalradioempfang verzeichnen.

Radiohörer zwischen Wolfenbüttel und dem nördlichen Oberharz bekommen ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. In Börßum, Hornburg, Schladen, Vienenburg, Bad Harzburg, Goslar und Langelsheim sind die NDR Hörfunkprogramme auf dem Block 6C (185,360 MHz) im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen.

Auch zwischen St. Andreasberg, Walkenried, Gleichen und Ebergötzen bekommen Hörer ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. In Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Herzberg sowie in überwiegenden Teilen von St. Andreasberg sind die NDR Hörfunkprogramme auf dem Block 6C (185,360 MHz) im Haus via DAB Plus zu empfangen. Der neue Sender Bad Sachsa schließt auch Lücken rund um Duderstadt, so dass eine durchgängige Versorgung bis nach Göttingen gegeben ist.

Auch im Voralpenland verbesserter DAB-Plus-Empfang

Mit Reit im Winkl nimmt kurz nach Bad Tölz ein weiterer Standort für das DAB-Plus-Regionalnetz Voralpenland seinen offiziellen Betrieb auf. Es ist bereits der neunte Standort der eine Verbesserung der Versorgung für die Radiostationen Alpin FM, Arabella Bayern, Bayernwelle SüdOst, Radio Alpenwelle, Radio BUH, Radio Charivari Rosenheim, Radio Galaxy Rosenheim, Radio ISW und Radio Oberland sicherstellt.

Von dem neuen Standort profitieren vor allem Hörer in den Gemeinden entlang der B305 von Reit im Winkl bis nach Unterwössen. Insgesamt werden im Gebiet Oberland‐Südost Oberbayern nun ca. 1,24 Mio. Einwohner mit DAB Plus erreicht. Für ca. 1,03 Mio. Einwohner ist zum Empfang der Digitalradio-Programme eine Zimmerantenne ausreichend.

Aktuell können ca. 80,6 Prozent der dortigen Bewohner DAB Plus in Gebäuden und ca. 97,0 Prozent mobil empfangen. Der Sender sendet im Kanal 7A und arbeitet mit einer Leistung von 1 kW. Bis Ende des Jahres soll noch eine weitere DAB‐Sendeanlage für das DAB‐Netz Voralpenland ihren Betrieb aufnehmen.

Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH. Lesen Sie auch weitere DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zum Thema „DAB Plus“.

Quelle: BDR, Digitalradio Büro Deutschland, NDR