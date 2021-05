Anzeige

DAB Plus in Mecklenburg-Vorpommern: Ab sofort über 30 Digitalradioprogramme im Großraum Schwerin.

Hörer im Großraum Schwerin können sich über deutlich mehr Programme und verbesserte Empfangsmöglichkeiten beim digitalen Radio via DAB-Plus freuen. Die hierfür erforderlichen Arbeiten am Sendemast in der Landeshauptstadt wurden jetzt abgeschlossen, damit enden gleichzeitig auch die Beeinträchtigungen beim UKW- und DVB-T2-Empfang.

Erstmals in der Region zu empfangen sind jetzt auch die aktuell 13 Programme des 2. DAB Plus Bundesmux, drei weitere Programme werden in den kommenden Monaten noch folgen. Im Zuge der Arbeiten an den Antennen hat der NDR die Sendeleistung erhöht. Dadurch vergrößert sich das Empfangsgebiet seiner DAB-Plus-Radioprogramme deutlich.

Um die neuen Programme empfangen zu können, sollten Hörer einen Sendersuchlauf an ihrem DAB-Plus-Radio durchführen. Media Broadcast bedankt sich in einer Mitteilung bei den Zuschauern und Hörern in der Region für ihr Verständnis für mögliche Empfangsbeeinträchtigungen während der Bauarbeiten.

Quelle: Media Broadcast via Digitalradio Büro Deutschland

