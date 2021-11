DAB-Plus-Programme im Portrait: Radio Teddy

Anzeige

Digitalradio-Programmvielfalt: Wir stellen Programme vor, die digital über DAB Plus und IP verbreitet werden und bereits eine feste Fangemeinde haben. Heute: Radio Teddy.

Radio Teddy bereitet seine Programmelemente ganz speziell für Kinder und ihre Familien auf. Dabei entsteht ein einzigartiger Inhaltemix aus Nachrichten, Wetter, Verkehr, Veranstaltungs- und Freizeittipps für Kids, Familien-Angebote und natürlich auch Musik.

Der Sender ist bereits in Berlin (Block 7B), Baden-Württemberg (11C), Bayern (diverse Kanäle je nach Region), Nordrhein-Westfalen (9D) und Hessen (im Norden 6A, im Süden 12C) über DAB Plus empfangbar. Mit dem Start am heutigen 15. November über den DAB-Plus-Block 9C im Saarland wird dann bundesweit eine technische Gesamtreichweite von 61 Millionen Hörern und Hörerinnen möglich. Dort ist Radio Teddy im Kanal 9C zu empfangen. Als nächstes kommt Hamburg voraussichtlich 2022 dazu.

Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zum Start: „Radio Teddy erobert Deutschland! Damit werden wir Ende des Jahres in zwölf Bundesländern über DAB Plus beziehungsweise UKW [Anm. d. R.: hier zusätzlich in Rheinland-Pfalz, Bremen/Bremerhaven, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen] empfangbar sein.“

Und weiter: „Unser Dank gilt dem Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland. Aufgrund seiner Entscheidung vom 20.05.2021 der Media Broadcast GmbH die Übertragungskapazitäten auf dem 1. privaten landesweiten DAB-Plus-Frequenzblock zuzuweisen, ist es möglich geworden, unser einzigartiges Programm auch hier auszustrahlen. Für uns ist es auch eine große Verpflichtung. Radio Teddy wird mit seinem Programm zu noch größerer Meinungsvielfalt in der Hörfunklandschaft des Saarlandes beitragen. Mit dem Start von Radio Teddy auf der landesweiten Plattform wird nun eine zusätzliche technische Reichweite von fast einer Million Hörern möglich.“