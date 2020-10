DAB Plus: Weiterer Radiosender in Norddeutschland empfangbar

Anzeige

In der Region Bremen ist heute ein weiterer Regionalsender im privaten DAB Plus-Programm gestartet.

News, Verkehr, Veranstaltungstipps, Sport und Unternehmensportraits aus der Region, untermalt von Rock und Rockpop aus den 70ern bis heute – das ist das Programm von Radio 21. Seit heute ist der Sender in Bremen und Bremerhaven über DAB Plus empfangbar.

Damit umfasst das Angebot digitaler Radiosender in dem regionalen Multiplex zehn Programme, heißt es in einer Mitteilung von Media Broadcast. Mit dem 2. Bundesmux lassen sich in der Region Bremen mittlerweile circa 40 Radiosender in digitaler Qualität via DAB Plus empfangen.

Der regionale, private DAB Plus-Multiplex wird im Kanal 6A über die Standorte Bremen-Walle (2 kW ERP) und Bremerhaven-Schiffdorf (0,5 kW ERP) ausgesendet. Im Empfangsgebiet leben etwa 1,2 Millionen Einwohner, im Bundesland Bremen sowie im angrenzenden Niedersachsen. Um das neue Programm zu empfangen, wird ein Sendersuchlauf empfohlen.