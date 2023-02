DAB+-Programme im Porträt: Radio Horeb

Anzeige

An dieser Stelle werden Programme vorgestellt, die (ausschließlich) digital über DAB+ und IP verbreitet werden. Heute: Radio Horeb.

Anzeige

Radio Horeb hat als einer der ersten Sender in Deutschland ein neues digitales Rundfunkzeitalter mitgeprägt (DAB+). Der christliche Sender katholischer Prägung ist nahezu flächendeckend in Deutschland empfangbar. Ins Leben gerufen wurde Radio Horeb 1996 und war 2011 er als einer der ersten Sender Deutschlands digital am Start.

Radio Horeb über DAB+: Von Katholiken für Katholiken

Inhaltliche Richtschnur der Übertragungen ist die Lehre der katholischen Kirche. Radio Horeb gehört zur Weltfamilie von Radio Maria und finanziert sich ausschließlich aus den Spenden seiner Zuhörer. Programmschwerpunkte des Senders sind Liturgie, christliche Spiritualität, Lebenshilfe und Soziales, Musik sowie Nachrichten. Hauptstandort ist das Medienhaus in Balderschwang im Oberallgäu, weitere Studios gibt es in München, Berlin, Ravensburg und Kevelaer.

Der Sender ist bundesweit über DAB+ empfangbar.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

Bildquelle: dabplus1: © dabplus.de