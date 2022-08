Deutschlandfunk Podcastfinder jetzt online verfügbar

Anzeige

Die Podcasts von Deutschlandfunk und Co. soll man jetzt mittels einer neu gestarteten App noch leichter finden und durchsuchen können.

Mit einem neuen Web-Angebot ist ab sofort der Einstieg in die Podcastwelt der drei Deutschlandradio-Programme noch einfacher möglich, teilte das Radioangebot am Mittwoch mit. Der Dlf Podcastfinder führt durch die Podcastwelt von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Das Website-Tool will dabei Orientierung bieten und die Suche nach passenden Formaten erleichtern.

Ob Wissenschaft, Politik, Literatur, Geschichte oder Krimi: Der Dlf Podcastfinder begleitet anhand einiger kurzer Fragen zu Themen, Interessen und Hörgewohnheiten schnell zum perfekten Match mit einem oder mehreren der über 60 für den Dlf Podcastfinder ausgesuchten Angebote. Das erklärte Deutschlandradio Mitte der Woche. Die Podcasts sind in der Dlf Audiothek App und bei allen gängigen Podcast-Anbietern zu finden.

Quelle: Deutschlandradio

Bildquelle: dlf-podcastfinder: Deutschlandradio