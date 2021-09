Neues Programmschema bei SWR 2 ab heute

Anzeige

Das Kulturradio SWR 2 verlegt ab dem heutigen 18. September aufwändig produzierte Sendungen wie das Feature, die SWR Bestenliste, das Krimi-Hörspiel und den Essay auf stärker genutzte Sendeplätze im Tagesprogramm und am Wochenende. Im Zuge des Umbaus entsteht auch ein neues Abendprogramm.

Es beginnt wie bisher mit einer durchgängigen Musikstrecke von Montag bis Sonntag ab 20 Uhr. Sie umfasst ein breites Spektrum von Klassik, Jazz, Weltmusik, Neuer Musik bis Oper und bündelt nunmehr auch die Musiksendungen, die bislang am späten Abend liefen.

Bekenntnis zum anspruchsvollen Kulturangebot von SWR 2

Im Anschluss an die Musikstrecke folgt die Wiederholung der Sendungen „SWR2 Forum“ (Mo.-Do., ab 22 Uhr) und „SWR 2 Musikstunde“ (Mo.-Fr., ab 23 Uhr) aus dem Tagesprogramm. Gleichzeitig entwickelt SWR 2 neue Formate für digitale Plattformen: unter anderem den Musik-Podcast „Hear my voice!“, die Podcast-Dokuserie „Shit happens“ oder die Lesung der Maxim-Biller-Biografie als Podcast. Insgesamt investiert der SWR zusätzlich rund 480.000 Euro in neue Kulturinhalte, wie beispielsweise ein einzigartiges Online-Projekt zum Jubiläum der Donaueschinger Musiktage.

SWR-Intendant Kai Gniffke: „Gerade in Zeiten, in denen oftmals an der Kultur gespart wird, legt der SWR noch eine Schippe drauf.“ SWR-Programmdirektorin Kultur Anke Mai ergänzt: „Wir wollen unsere hochwertigen Angebote besser zugänglich machen und insgesamt linear und non-linear mehr Menschen erreichen.“

Neue Sendeplätze für Wortsendungen

Das Mittwochsfeature erhält dabei einen neuen Sendeplatz am Freitag um 15 Uhr. Der monatliche Literaturtalk zur SWR Bestenliste wird nun am Sonntag um 17 Uhr gesendet. Das Krimihörspiel wird am Samstag um 19 Uhr zu hören sein. „SWR 2 Essay“ erhält einen neuen Sendeplatz am Sonntag um 23 Uhr.

Neu im Programm sind „SWR 2 vor Ort“ am Freitagabend sowie „SWR 2 Ohne Limit“ am Samstagabend für Hörspiele und Spezialprogramme.. Das Hörspiel-Studio vom Donnerstag, aber auch „Ars Acustica“-Produktionen, wandern auf einen neugeschaffenen Sendeplatz am Samstag, 23 Uhr, mit dem Titel „SWR 2 Ohne Limit“. An diesem Platz sollen experimentellere Formen ihre Heimat finden. Aber auch Produktionen mit Überlängen, die bisher zu Problemen mit nachfolgenden Sendungen führten. In „SWR 2 vor Ort“ am Freitag, 22 Uhr, werden Mitschnitte von SWR2 Veranstaltungen gesendet, zum Beispiel aufgezeichnete Gespräche aus Literaturhäusern oder auch Mitschnitte von Kabarettveranstaltungen.

Neue Sendeplätze für Musiksendungen

Kern des Programmschemas am Abend ist weiterhin eine durchgehende Musikstrecke von Montag bis Sonntag, von 20 bis 22 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr. Das „SWR 2 Abendkonzert“ sowie „SWR2 Oper“ gibt es wie bisher am Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr. Neu am Dienstagabend sind die „SWR2 Jazz Session“ (20 Uhr) sowie „SWR Jetzt Musik“ (21 Uhr). Am Mittwoch wird das „SWR 2 Abendkonzert“ ersetzt durch „Thema Musik“ und „Lost in music“ (im 14-tägigen Wechsel) sowie durch „SWR2 NowJazz“ (21 Uhr). Am Donnerstag stehen ab 20 Uhr neu auf dem Programm „Musik Global“ und „Musikpassagen“ (20 Uhr, im 14-tägigen Wechsel) sowie „SWR 2 Jetzt Musik“ (21 Uhr).

Neu ist ebenfalls die abendliche Kurzstrecke „Jazz vor Elf“ von Montag bis Donnerstag, 22.50 Uhr. Am Sonntag wird es ein zusätzliches Mittagskonzert ab 12.30 Uhr sowie einen neuen Platz für „SWR 2 Alte Musik“ um 16 Uhr geben. Die Geistliche Musik wird auf verschiedenen Sendeplätzen stattfinden wie zum Beispiel bei „Kantate“ am Sonntag oder in der Sendung für alte Musik. Außerdem wird es immer am letzten Samstag im Monat ein zweistündiges Abendkonzert „Geistliche Musik“ geben.

