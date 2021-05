Bibel TV weiterhin in SD über Astra empfangbar

Anzeige

Die Bibel TV Stiftung hat ihre Partnerschaft mit SES Astra verlängert. Das gab der Luxemburger Satellitenbetreiber heute bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich die Stiftung Transponderkapazitäten für die Übertragung des Senders Bibel TV auf dem Satelliten Astra 19,2 Grad Ost gesichert.

Der christlich orientierte Free-TV-Sender wird mit seinem 24-stündigen Vollprogramm damit auch in den kommenden Jahren in SD-Qualität zu empfangen sein, heißt es in der Ankündigung des Satellitenbetreibers. Bibel TV sendet dabei über Astra 19,2 Grad Ost auf der Frequenz 12.552 MHz in SD und 11.244 MHz in HD.

Beate Busch, Programmleitung und stellvertretende Geschäftsführerin von Bibel TV, kommentiert: „In Zeiten von Social Distancing suchen Menschen vermehrt Zuflucht und Halt im Glauben. Bibel TV überträgt die größten Gottesdienste Deutschlands direkt in die Wohnzimmer und gibt Menschen die Gelegenheit, aktiv ihren Glauben zu praktizieren, wenn sie keinen physischen Gottesdienst besuchen können oder möchten. Wir freuen uns sehr, dass durch die Verbreitung unseres Programms über Satellit viele Menschen die Möglichkeit erhalten, unser Programm zu empfangen.“