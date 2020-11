Eutelsat Konnect: Vertrieb der Konnect Dienste via neuen Satellit startet

Anzeige

Eutelsat beginnt mit dem Vertrieb des satellitengestützten Breitbanddienstes Konnect. Die Service-Pakete richten sich an Verbraucher, die nicht in Glasfaser-Ausbaugebieten leben oder arbeiten.

Vor einer Woche ging der HTS-Satellit von Eutelsat in Betrieb. Nun nimmt der Satellitenbetreiber über Eutelsat Konnect den Vertrieb des Breitbanddienstes Konnect am Endkunden auf. Man führe den Dienst aktuell in verschiedenen europäischen und afrikanischen Märkten ein. Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Institutionen, die nicht an Glasfaser angeschlossen werden (können), sollen von Konnect profitieren.

Für den Breitbanddienst liegen auf beiden Kontinenten nun die Genehmigungen vor. Somit werde für Konnect jetzt eine Multi-Channel-Einzelhandelsstrategie umgesetzt. Diese umfasse den Online-Vertrieb und Tele Sales in Europa sowie mehrere Vertriebspartner und Verkaufsstellen in Afrika.

Konnect: Satellitendienste jenseits von Glasfaserstrukturen

In Deutschland seien die Konnect Dienste bereits im Süden und Westen verfügbar. Bis Februar 2021 sollen Nord-, Mittel- und Ostdeutschland hinzukommen. Unter konnect.com gibt es weitere Informationen zu den hiesigen Diensten.

Eutelsat bewirbt Konnect als Alternative in Regionen ohne Glasfaserausbau. So stünden ab Start bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung – vergleichbar mit Glasfaser. Es gebe unbegrenzte Datenpakete für privaten und geschäftlichen Bedarf. Das Ganze in Europa ab 25 Euro monatlich, mit niedrigen Aktivierungskosten und in der monatlichen Gebühr enthaltenes Equipment.