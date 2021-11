HSE verlängert Satelliten-Deal mit Astra

Anzeige

Live-Commerce Experte HSE hat die Partnerschaft mit SES Astra für mehrere Jahre verlängert. Damit sichert sich HSE die Satellitenkapazitäten für seine drei TV-Sender HSE SD, HSE HD und HSE Trend SD auf dem Flaggschiff-Satelliten Astra 19,2 Grad Ost.

Als einer der führenden Anbieter für Live-Commerce in Europa erreicht HSE dank der neuen Vereinbarung auch in den kommenden Jahren über 118 Millionen Fernsehhaushalte in ganz Europa mit seinem kuratierten Produktsortiment aus den Bereichen Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt und Home & Living – und das in bester Bild- und Tonqualität.

Stimmen zum Deal zwischen HSE und Astra

Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland: „HSE spielt in der Top-Liga der Live-Commerce Anbieter und bietet seinen Zuschauer einen hohen Unterhaltungswert. Über Satellit, dem TV-Verbreitungsweg Nummer eins, bringen wir dieses Gefühl auch künftig mit hoher und verlässlicher Reichweite in die Wohnzimmer.“

Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE: „Wir begeistern unsere Kunden mit einem exklusiven Produktsortiment, das unsere Creator mitreißend inszenieren. So wird Shopping bei HSE jedes Mal zum Erlebnis. Dank der Verbreitung über SES Astra sind unsere Live Shows einem breiten Publikum kostenlos und in erstklassiger Qualität zugänglich. Wir freuen uns, diese langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortzusetzen.“

Quelle: SES ASTRA

