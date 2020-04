Exklusive Modenschauen, Lifestyle-Sendungen und alles rund um Mode: Der Sender Fashion TV 4k startet im Free-TV.

Über den Satelliten Eutelsat 16A kann nun der Mode-Sender Fashion TV 4k im Free-TV empfangen werden. Der Kanal gehört zum Fashion One Network, das seinen Sitz in New York hat.

Als erster UHD-TV-Sender zeigt er Formate auf Englisch aus den Bereichen Mode, Unterhaltung und Lifestyle in 4K-Bildqualität.