Satellit Eutelsat 7C nimmt Betrieb auf

Eutelsat Communicationshat den neuen Satelliten Eutelsat 7C auf der Orbitalposition 7° Ost in den wirtschaftlichen Betrieb genommen. Dieser unterstützt TV-Kunden in Europa, Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie in der Türkei.

Der von Maxar Technologies gebaute Eutelsat 7C wiegt 3,4 Tonnen, ist voll-elektrisch angetrieben und hat eine Nutzlast, die 49 36-Mhz Ku-Band Transpondern entspricht. Nach dem erfolgreichen Start vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch- Guyana am 20 Juli 2019 wurde der neue Satellit von Eutelsat auf 7° Ost neben dem Satelliten Eutelsat 7B ko-positioniert und erhöht auf dieser dynamisch wachsenden TV- Position die Gesamtkapazität um 19 Transponder.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme erfolgte nach einem Transfer der bisher vom Satelliten Eutelsat 7A erbrachten Dienste auf Eutelsat 7C. Hierzu gehörten u.a. die türkische Pay-TV Platform Digiturk, der türkische nationale Broadcaster TRT sowie Globecast UK für Übertragungen in Europa sowie den Nahen und Mittleren Osten.

Der Satellit Eutelsat 7A wird nun im Rahmen einer Flotten-Optimierungsstrategie auf eine andere Orbitalposition verschoben.