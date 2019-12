Sky Vision bringt UltraHD-Receiver mit HD Plus-Empfang

Digitalspezialist SVS bringt mit dem „UHD 3000 HD+“ seiner Eigenmarke Sky Vision zum Jahresende ein echtes Highlight in den Handel.

Der Receiver „UHD 3000 HD+“ empfängt digitales Satellitenfernsehen, egal ob in SD, HD oder UltraHD, und bietet sechs Monate lang gratis Zugang zum kompletten HD-Plus-Sender-Paket. Dort enthalten sind drei UltraHD-Sender sowie 23 private und über 40 weitere frei empfangbare Kanäle in HD-Qualität.

Außerdem eignet sich der Sky Vision UHD 3000 HD+ über die USB-Schnittstelle als digitaler Festplattenrekorder und verfügt obendrein über eine lernfähige Fernbedienung. Das Gerät ist ab sofort zum UVP von 119 Euro im Fachhandel erhältlich.

Andrej Ganski, Geschäftsführer bei SVS, hebt vor allem das gute Preis-/Leistungsverhältnis hervor: „Für alle Fans eines richtig guten Fernsehbildes ist der Sky Vision UHD 3000 HD+ das perfekte Weihnachtsgeschenk. Daher freuen wir uns, dass wir solch ein Produkt erstmals auch mit einem so attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können.“

Ganski will so eine noch breitere Zielgruppe erreichen und möglichst vielen Zuschauern den Genuss von UltraHD auf ihrem TV-Gerät ermöglichen. Dank HD Plus mit seinem UHD- und HD-Angebot stimmten auch Qualität und Vielzahl der Inhalte, wodurch ein großartiges Gesamtpaket entstehe.

Sky Vision UHD 3000 HD+ – Haupteigenschaften im Überblick:

• UHD und HDTV Satellitenreceiver inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis

• 23 private HD- und 3 UHD-Sender sowie mehr als 40 frei empfangbare HD-Sender

• PVR-Funktion über USB

• Sofort startklar durch vorprogrammierte Senderliste

• Lernfähige Fernbedienung zur Steuerung des TV-Gerätes

• Technisch Flexibel dank Unicable-Funktion (EN 50494)

• Antennenbetrieb über DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2

• Mehrsprachige Menüführung