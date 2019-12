Amazon zeigt ab 2021 die Champions League – bald auch Bundesliga?

Sensationsmeldung aus dem ewigen Tauziehen um die Übertragungsrechte für Spitzenfußball: Zur Saison 2021/22 steigt Streamingdienst Amazon Prime Video auch in Deutschland in die Live-Sportübertragung ein. Bei der Rechtevergabe der UEFA hat Amazon nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de den Zuschlag für das Paket A1 erhalten, das die Übertragung der Topspiele am Dienstagabend beinhaltet. Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport Europa, bestätigt am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de: „Wir freuen uns auf die UEFA Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt.“

Seit 2017 besitzt man in Deutschland bereits die Audio-Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga und in Großbritannien zeigt Prime Video seit vergangenem Jahr die US Open sowie zahlreiche ATP-Turniere und überträgt seit dieser Saison auch 20 Premiere League-Partien live. Der Erwerb der Champions League-Übertragungsrechte befeuert Spekulationen, wonach sich Amazon im kommenden Jahr auch für die Ausschreibung der Bundesliga-Übertragungsrechte interessieren könnte, die ebenfalls ab der Saison 2021/22 neu vergeben werden.