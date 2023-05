Canal+ stattet M7 mit Streaming-Angebot von Studio Canal aus

Anzeige

M7 bietet Kunden dank Canal+-interner Unterstützung künftig neben einem vielfältigen TV-Senderportfolio auch einen Subscription-Video-on-Demand, kurz SVoD-Streaming-Dienst an.

Das Komplettpaket, das M7 zusammen mit dem Schwesterunternehmen Studiocanal – wie M7 Teil der Canal+ Group – aufbaut, ermöglicht Netzbetreibern von den Wachstumschancen im Streaming-Markt zu profitieren, die Kundenbindung zu erhöhen und neue Zielgruppen anzusprechen.

Studiocanal-Streaming-Channel erweitern M7-Angebot

Die Studiocanal-Channels Arthaus+, Allstars und Moviecult beinhalten hochkarätige europäische Spielfilme und Serien, exklusive Originals sowie US Blockbuster und ermöglichen es Netzbetreibern ihren Kunden einen vollwertigen SVoD-Dienst anzubieten – und damit ihre Umsätze zu steigern und Marktpositionen auszubauen. Die Channels werden aufwendig redaktionell kuratiert und sprechen jeweils klar definierte Zielgruppen an.

„Mit unserem attraktiven SVoD-Angebot ermöglichen wir Partnern, einfach und schnell in den Streaming-Markt einzusteigen. Das White-Label-Produkt stärkt die eigene Marke im Wettbewerb und erschließt eine zusätzliche Erlösquelle, die das klassische TV-Angebot abrundet“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

M7 auf der ANGA COM

Die Einzelheiten zu dem neuen SVoD-Angebot, weitere Neuigkeiten und Highlights stellt M7 auf seinem Stand A10 in Halle 7 der Kongressmesse ANGA COM vor, die vom 23. bis 25. Mai 2023 in Köln stattfindet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Umstellung der TV-Signalzuführung zu den M7-Partnern auf Glasfasernetze: eine flexible, voll redundante und zukunftssichere Lösung für noch mehr Programmvielfalt. Neben dem zentralen M7-Headend am Glasfaserknotenpunkt Equinix in Frankfurt am Main bietet M7 über mehrere Kooperationspartner weitere lokale Zugangspunkte (PoPs) an, was die Anbindung der Kopfstellen einfacher und kostengünstiger macht.

Im Rahmen des Kongressprogramms der ANGA COM spricht Marco Hellberg am 24. Mai auf dem Panel „Quo vadis TV-Empfang: Wer gewinnt nach dem Wegfall der Umlage?“ (14.30-15.30 Uhr, Raum 1) über die neue Situation auf dem Wohnungsmarkt, wo Kabel-TV-Entgelte künftig nicht mehr über die Mietnebenkosten abgerechnet werden können, und welche Möglichkeiten und Chancen sich für Wohnungsgesellschaften, Netzbetreiber und Dienstleister ergeben.

Ein Highlight des zweiten Messetags ist die traditionelle M7-Abendveranstaltung: Die TV-Branche trifft sich wieder im einzigartigen Ambiente des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Bads im Stadtpalais von 1914 zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und Trends.

