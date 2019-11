Disney+ gewinnt über 101 Mio. Abonnenten – Prognose vor Launch

Noch vor Start des neuen Streaming-Dienstes wird deutlich, dass Disney+ einen enormen Zulauf an Usern erwarten kann. Doch auch andere Plattformen werden weiter wachsen – wenn auch nicht so explosionsartig.





Die fünf größten globalen Streaming-Dienste werden bis 2025 insgesamt 529 Mio. Abonnenten haben. Das berichtet Broadband TV News“ unter Berufung auf Digital TV Research. Demnach werden die Streaming-Dienste zwischen 2019 und 2025 257 Mio. Abonnenten hinzugewinnen, was in etwa einer Verdopplung der Zahl entspricht.

Ein Grund für die steigende Zahl sind die neuen Plattformen Disney+, Apple TV+ und HBO Max, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Disney+, das diese Woche bereits in den USA, Kanada und den Niederlanden an den Start geht, ist der große Sieger in der Prognose: Über 101 Mio. zahlende User soll der Streaming-Dienst in sechs Jahren haben.

Auch Netflix wächst weiter, um 70 Mio. Abonnenten, und bleibt mit über 235,5 Mio. zahlenden Usern der größte Anbieter. Auf dem heimischen Markt in den USA ist für Netflix jedoch nicht mehr viel zu holen – dort wächst der Streaming-Dienst nur noch um sechs Mio. Abonnenten. Der internationale Markt wird immer bedeutender.

Laut Simon Murray von Digital TV Research gibt es einen harten Wettbewerb zwischen den Streaming-Diensten. Einige Anbieter ziehen ihre Inhalte von fremden Plattformen zurück und geben sich Preiskämpfe. Außerdem ginge es um mehrere Deals zum Exklusivvertrieb.

[Georgia Dreßler]