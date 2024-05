EURO 2024: Mit diesen Apps verpasst man nichts mehr

Fußballfans rund um den Globus freuen sich schon seit Monaten auf die EURO 2024. Deutsche Anhänger des runden Leders dürfen sich besonders freuen, denn die Europameisterschaft kommt endlich wieder in heimische Gefilde. In den größten Stadien des Landes werden im Juni und Juli einige der besten Kicker Europas gegeneinander antreten und das Publikum in Fußball-Ekstase versetzen. Wer keines der begehrten Tickets ergattern konnte, hat virtuell die Möglichkeit, die Matches live mitzuverfolgen und das Fußballfieber mitzuerleben. Von Sportwetten bis zum Livestream, mit diesen Apps sind Fans für die EURO 2024 bereit.

Fans, die ihre eigenen Prognosefähigkeiten unter Beweis stellen und ihren persönlichen Einsatz bei den Matches steigern möchten, können dazu Sportwetten nutzen. Dabei können sie zum Beispiel auf den Sieger eines Matches, die Anzahl der Tore und Torchancen oder andere Aspekte des Turniers Wetten abschließen. Betano ist einer der größten Online Buchmacher am deutschen Markt, offizieller Sponsor der EM und bietet seinen Nutzern eine praktische App an, mit der Sportwetten auch von unterwegs abgeschlossen werden können.

Noch ist die EURO 2024 einige Monate entfernt. Der Wettanbieter startet jedoch bereits deutlich vor dem Beginn der Spiele mit seinen Prognosen. Schon jetzt haben die Experten der Online Sportwetten bei Betano ihre ersten Einschätzungen in Form von Quoten festgehalten. Diese können sich im Laufe der Zeit noch verändern, Nutzern, die jedoch frühzeitig ihren Wettschein ausfüllen, bleiben die derzeitigen Quoten erhalten.

UEFA EURO 2024: Die offizielle App

UEFA hat selbst eine eigene App zur EURO 2024 herausgebracht, in der ein praktischer Überblick über alle laufenden Matches geboten wird. Nutzer können mit der UEFA EURO 2024 App nicht nur sehen, welche Teams antreten, sondern sogar die Aufstellung der Nationalelf angezeigt bekommen. Dazu werden Statistiken über den Ballbesitz, Angriffe, Ecken, Pässe und vieles mehr zur Verfügung gestellt. Wichtige Highlights der Spiele werden in Videos zusammengefasst, allerdings kann man die Matches innerhalb der App nicht live mitverfolgen.

Die App wird während der EURO 2024 laufend aktualisiert und bietet damit auch den perfekten Überblick über jedes Match. In einem Blog werden außerdem wichtige Nachrichten zu den Spielen, Teams, Austragungsorten und Co. geboten. Nutzer können bestimmten Mannschaften folgen, um alle Neuigkeiten über diese auf einen Blick zu erhalten.

Magenta TV App: Der Stream für unterwegs

51 spannende Matches können Fußballfans während der EURO 2024 miterleben. Dabei ist Magenta TV der einzige Streaming-Anbieter, der alle Spiele überträgt. Besonders praktisch ist die Magenta TV App, die Abonnenten kostenlos nutzen können. Die App bietet genau die gleichen Programme und bringt damit die europäische Meisterschaft auf das Smartphone. Damit können die Matches immer angesehen werden, auch wenn man gerade unterwegs ist.

Einige Matches werden auch im Free-TV übertragen, dabei können Fans bei ZDF und ARD einschalten. Dies betrifft alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Wer diese kostenlosen Übertragungen nutzen möchte, kann auf die Live-Apps der Sender zurückgreifen – oder sie im Fernsehen mitverfolgen. Die passende App des ZDF heißt ZDFmediathek & Live TV, ARD stellt sein Programm in der App ARD Mediathek zur Verfügung, die ebenfalls einen Livestream beinhaltet.

Die EURO 2024 ist nur noch wenige Monate entfernt und bringt schon bald die besten europäischen Fußballnationalteams auf deutschem Boden. In den größten Stadien des Landes treten dann Favoriten wie Frankreich, England und Deutschland im Kampf um den begehrten Europameistertitel gegeneinander an. Mit den genannten Apps können Fans sichergehen, dass sie nichts von der EURO 2024 und das Turnier von überall aus miterleben und mitfiebern können. Mit Wettangeboten können Spieler ihre eigenen Prognosen auf die Probe stellen. Dank Livestreams und allen wichtigen News zur Meisterschaft bleiben Fußballliebhaber immer auf dem Laufenden und können das meiste aus der EURO 2024 für sich herausholen.