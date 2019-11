Finale Staffel der „Vikings“ und andere Highlights im Dezember bei Prime

Neben der sechsten Staffel „Vikings“ hat der Streamingdienst auch noch andere Dezember-Highlights auf Lager.

Amazon Prime Video lässt im Dezember exklusiv das Serienfinale von „Vikings“ aufs Publikum los. Aber auch Eigenproduktionen wie die Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ und der Film „The Aeronauts“ versprechen Unterhaltung und Spannung.

„Vikings“ – Staffel 6: ab 5. Dezember

Nach vielen tumultvollen Jahren und Tragödien steht die Drama-Serie „Vikings“ vor der finalen Schlacht. Die Wikinger streifen tausende Meilen von Kattegat durch fremde Gebiete und treffen dort auf Rivalen, die ihnen im strategischen Kampf in nichts nachstehen. Die Kämpfer werden schließlich mit den Folgen von Ragnars Tod konfrontiert und die Visionen des Sehers gewinnen an Bedeutung. Die finale Staffel beantwortet wichtige Fragen und macht gleichzeitig deutlich: Der Krieg ist noch lange nicht vorbei.

„The Marvelous Mrs. Maisel“ – Staffel 3 (OV/OmU): ab 6. Dezember

Miriam ‚Midge‘ Maisel und ihre Managerin Susie müssen feststellen, dass dass der Alltag auf Tour mit Shy zwar glamourös, aber auch demütigend sein kann. Sie lernen eine Lektion über das Show-Business, die sie so schnell nicht vergessen werden. Joel versucht, Midge so gut es geht zu unterstützen, will aber gleichzeitig auch seine eigenen Träume verfolgen. Abe freut sich über seine neueste Herausforderung und Rose entdeckt ihre persönlichen Talente.

„The Aeronauts“: ab 20. Dezember

Im Jahr 1862 arbeiten die wagemutige Ballonpilotin Amelia Wren und der ehrgeizige Meteorologe James Glaisher zusammen, um das menschliche Wissen über das Wetter zu erweitern. Mit einem Heißluftballon wollen sie höher fliegen als je ein Mensch zuvor. Zusammen brechen sie Rekorde, machen unglaubliche Entdeckungen und reisen bis an die Grenzen der Zivilisation. Ihre Reise hilft dem ungleichen Paar seinen Platz in der Welt zu finden, die sie weit unter sich gelassen haben. Ihr Aufstieg in ungeahnte Höhen wird aber bald zum puren Überlebenskampf, denn die dünne Luft bringt sie körperlich wie emotional an ihre Grenzen.

Weitere Dezember-Releases sind bei den Amazon Originals die vierte Staffel der Serie „The Expanse“ (13. Dezember), „The Grand Tour presents: Seamen“ (13. Dezember) und der Film „Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans“ (18. Dezember).

Außerdem werden unter anderem die Komödie „Monsieur Claude 2“ (4. Dezember) und der Horrorfilm „Hereditary – Das Vermächtnis“ (31. Dezember) auf Amazon Prime Video verfügbar sein.