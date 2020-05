Fix & Foxi TV ab sofort auch bei Tango TV verfügbar

Die Your Family Entertainment AG expandiert weiter. Das Kinderprogramm Fix & Foxi TV des Unternehmens gehört ab sofort zum Portfolio von Tango TV in Luxemburg.

Neben der linearen Ausstrahlung des Kinder- und Familiensenders der Your Family Entertainment AG will Tango TV seinen Zuschauerinnen und Zuschauern eine große Auswahl an französischen und deutschen Video-on-Demand-Inhalten für Kindern und Familien anbieten.

Auf Fix & Foxi TV laufen zahlreiche Animationsserien und Live-Action-Kurzfilme für ein junges Publikum (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Außerdem sollen neben bekannten Serienfiguren auch neu entwickelte Formate ihre Premieren im Programm des Senders feiern.

Armin Schell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG kommentierte, das Unternehmen freue sich, mit Tango TV in Luxembourg einen Partner an der Seite zu haben, der schnell reagiert hat und den Sender in sein Angebot aufnimmt. Tango TV verzeichnet eigenen Angaben zufolge eine wachsende Nachfrage nach deutschsprachigen Inhalten für Kinder. Die Programme von „Fix & Foxi TV“ würden somit diese Erwartungen erfüllen.