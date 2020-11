Flimmit-Relaunch: Österreichisch, öffentlich-rechtlich, kostenpflichtig

Anzeige

Um den Relaunch von Flimmit als öffentlich-rechtliches Bezahl-Angebot wurde in Österreich lange gestritten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun ist es schließlich so weit.

Das gesamte Flimmit-Programm kann ohne Einschränkung (in Österreich) für rund 4 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr auf Desktop, Laptop, TV, Smartphone oder Tablet angeschaut werden. Während eines siebentägigen Probezeitraums haben Interessierte die Chance, sich kostenlos vom umfangreichen Angebot der Plattform überzeugen zu lassen. Danach ist eine Zahlung notwendig, die per Kreditkarte möglich ist. Künftig soll auch Paypal die Zahlungsmöglichkeiten ergänzen.

Der Schwerpunkt des Angebots wurde beim Relaunch auf fiktionalen und vor allem österreichischen Content gelegt. Dabei fokussiert sich Flimmit auf folgende Kategorien: Österreichische Serien – Aktuelle Serien & Kult-Serien, Österreichischer Film – aktuelle TV-Filme, Kinofilme und Kult-Filme, Kinder & Familie, Dokumentationen. Mit Kabarett wird das Programmangebot der Aboplattform außerdem noch um ein Genre erweitert.

Ausgewählte ORF-Produktionen werden zukünftig bereits vor TV-Ausstrahlung exklusiv auf Flimmit zu sehen sein. Zum Auftakt der neuen Plattform startet Flimmit mit der Vorab-Premiere der neuen ORF-Top-Serie „Letzter Wille“, in der Johannes Zeiler als Erbenermittler immer dann gefragt ist, wenn es keine Nachkommen, keine Verwandten und auch kein Testament gibt.

Zusätzlich sind weitere technische Features und Programmideen in Planung und bereits in Entwicklung, die ehestmöglich nachgezogen werden. So werden bald auch noch Funktionen wie „Weiterschauen“, „Merkliste“ und „Empfehlungen“ angeboten.