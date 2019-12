Highlights von Amazon Prime Video und Music zum Weihnachtsfest

Ein musikalisches Weihnachtsfest der Stars, weihnachtliche Klassiker, große Gefühle zum Fest, herzerwärmende Lacher für Groß und Klein und ein mitreißendes Kontrastprogramm mit Actionfilmen, Blockbustern und bunter Serienvielfalt bietet Amazon seinen Kunden via Amazon Prime Video.

Kacey Musgraves Christmas Show

Schrilles Set, schillernde Garderobe und ein musikalisches Festmahl – die sechsmalige Grammy-Award-Gewinnerin, Songwriterin und Sängerin Kacey Musgraves entführt Zuschauer mit ihrem Weihnachtsspecial in ein festliches Winterwunderland. Zusammen mit ihren Gästen zelebriert sie sowohl die Weihnachtsklassiker, bringt aber auch moderne, neue Lieder zum Fest auf die Bühne. Zu den hochkarätigen Special Guests der Show im Variéte-Stil gehören Fred Armisen, Leon Bridges, Camila Cabello, James Corden, Lana Del Rey, Zooey Deschanel, Kendall Jenner, Troye Sivan, Barbara „Nana“ Musgraves und The Radio City Rockettes. Erzähler von The Kacey Musgraves Christmas Show ist Dan Levy (Schitt’s Creek).

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Märchen-Klassiker für kalte Wintertage: Aschenbrödel hat drei magische Haselnüsse bekommen. Für ihre Stiefmutter muss sie niedrige Dienste wie die einer Magd verrichten. Doch das magische Geschenk hilft ihr, das Herz des Prinzen zu erobern. Beim märchenhaften Ball, wo die zwei sich näher kommen, muss sie fliehen. Mit Hilfe ihres verlorenen Schuhs versucht der Prinz jedoch alles, um die junge Frau zu finden, die sein Herz verzaubert hat.

Gremlins 1 – Kleine Monster

Sie sind klein, sie sind fluffig und man kann sie eigentlich nur lieb haben. Aber Vorsicht: Halte sie von Wasser fern. Halte sie von Licht fern. Und das Wichtigste überhaupt: Auf keinen Fall dürfen sie nach Mitternacht gefüttert werden – egal, wie sehr sie betteln…

Die Märchenbraut – Staffel 1

Durch Zufall findet der Märchenerzähler Karel Majer (Vladimír Mensík) ein magisches Glöckchen. Als er damit läutet, ruft er Rumburak (Jirí Lábus), einen gefürchteten Zauberer aus dem Märchenreich herbei – mit fatalen Folgen…

Tatsächlich… Liebe

Große Gefühle in der Vorweihnachtszeit: Der britische Premiere (Hugh Grant) verspürt zum Beispiel eine ungebührliche Zuneigung zu einer Mitarbeiterin (Martine McCutcheon), zwei Pornodarsteller (Martin Freeman und Joanna Page) müssen ihre Schüchternheit überwinden und ein verstörter Schriftsteller (Colin Firth) findet erst in der Ferne sein Glück. Und sie alle hoffen auf ein Happy End für die Liebe.

Fifty Shades of Grey – Befreite Lust

Zwischen Dominanz, Devotion und ganz großen Gefühlen: Nach ihrer Hochzeit schweben Christian (Jamie Dornan) und Ana (Dakota Johnson) auf Wolke sieben. Doch das junge Glück hält nicht an. Während Ana in ihrer Rolle als Mrs. Grey aufblüht und Christian sich auf die für ihn ungewohnte Stabilität einlässt, holen sie die Schatten der Vergangenheit ein…

Anna – Der Film

Anna Pelzer (Silvia Seidel) hat einen Traum: Sie will Balletttänzerin werden. Anna ist jung, sie ist begabt und sie ist bereit München zu verlassen, um eine professionelle Tanzkarriere in New York zu starten. Doch nach einem Autounfall kann sie ihre Beine und Füße nicht mehr bewegen. Im Sanatorium tritt dann Rainer Hellwig (Patrick Bach) in Annas Leben – ein Junge im Rollstuhl, der Anna auf dem Weg der Genesung unterstützt.

Harry Potter 1-8

Mit den Verfilmungen von J.K. Rowlings Bestellern können Fans die gesamte Geschichte von Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) mitverfolgen – von ihren ersten Schritten in der Welt der Zauberer über ihre Abenteuer beim Kampf gegen Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und die schwarze Magie bis hin zum spektakulären Finale.

Der Herr der Ringe 1-3

Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden! Zusammen mit seinen mutigen Hobbit-Freunden begibt sich Frodo (Elijah Wood) vom Auenland aus auf eine gefährliche Mission: Er muss den legendären Einen Ring zerstören. Doch böse Kräfte schicken sich an, das zu verhindern. Seine Verbündeten wie der Zauberer Gandals (Ian McKellen) und die Krieger Legolas (Orlando Bloom), Gimli (John Rhys-Davies) und Aragorn (Viggo Mortensen), müssen sich den dunklen Mächten von Sauron (Sala Baker), Saruman (Christopher Lee) und den Armeen aus Orks und Uruk-hais stellen, um Frodo den Weg zu ebnen, der ihn zu den Feuern des Orodruin führt.

Robin Hood

Als Robin of Loxely (Taron Egerton) ernüchtert von jahrelangen Kreuzzügen nach Nottingham zurückkehrt, muss er feststellen, dass der korrupte Sheriff (Ben Mendelsohn) ihn bereits zwei Jahre zuvor für tot erklärt hat, um Robins Land und Reichtum zu beschlagnahmen. Bald trifft er auf den maurischen Kommandanten Yahya (Jamie Foxx) und gemeinsam starten sie eine kühne Revolution gegen die korrupte englische Krone.

The Report

Der idealistische Angestellte Daniel J. Jones (Adam Driver) wird von seiner Chefin, Senatorin Dianne Feinstein (Annette Bening) beauftragt, eine Untersuchung gegen das Verhaftungs- und Vernehmungs-Programm der CIA zu leiten, das nach den Anschlägen am 11. September 2001 geschaffen wurde. Jones unerbittliche Suche nach der Wahrheit fördert brisante Ergebnisse zu Tage, die zeigen, wie weit der höchste Geheimdienst der Nation gegangen ist – um Beweise zu zerstören, Gesetze zu umgehen und ein brutales Geheimnis vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu verbergen…

Brittany Runs a Marathon

Zwischen großen Zielen und grandiosem Versagen: Die New Yorkerin Brittany Forgler (Jillian Bell) liebt das lässige Leben – und geht dabei mit ihrer eigenen Gesundheit nur allzu locker um. Mit 27 Jahren holen sie ihr wildes Partyleben, ihre chronische Unterbeschäftigung und ihre giftigen Beziehung ein. Als sie in einer Arztpraxis versucht, Adderall abzugreifen, bekommt sie etwas verschrieben, das ihr gar nicht schmeckt: gesund werden. Zu pleite für ein Fitnessstudio und zu stolz, um sich Hilfe zu suchen, ist „Brit“ komplett verloren, bis ihre Nachbarin sie dazu drängt, um einen Block zu joggen. Am nächsten Tag sind es bereits zwei Blocks. Und nach ihrer ersten Meile setzt sie sich ein fast undenkbares Ziel: den New York City Marathon.

The Aeronauts

Die waghalsige Ballonpilotin Amelia Wren (Felicity Jones) und der ehrgeizige Meteorologe James Glaisher (Eddie Redmayne) starten im Jahr 1862 in eine besondere Mission: Sie arbeiten zusammen, um das menschliche Wissen über das Wetter zu erweitern. Ihr Ziel: eine Heißluftballonexpedition, um höher zu fliegen als jeder andere in der Menschheitsgeschichte. Gemeinsam brechen sie Rekorde, machen unglaubliche Entdeckungen und reisen an den äußersten Rand der Zivilisation. Ihre Reise hilft dem unwahrscheinlichen Paar seinen Platz in der Welt zu finden, die sie weit unter sich gelassen haben. Ihr Aufstieg in ungeahnte Höhen wird aber bald zum reinen Überlebenskampf, denn die dünne Luft bringt sie an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen…

Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans

Die siegreichen Römer regieren die zivilisierte Welt… und den „Schandfleck“ Großbritannien. Während der junge Kaiser Nero (Craig Roberts) gegen seine intrigante Mutter Agrippina (Kim Cattrall) um die ultimative Macht kämpfen muss, stellt die Keltenkönigin Boudicca (Kate Nash) eine Armee in Großbritannien zusammen, um die verkommenen Römer abzuwehren. Atti (Sebastian Croft), ein widerwilliger, römischer Teenager-Soldat mit Grips, aber ohne Muskeln, hat mit einem seiner Pläne Kaiser Nero verärgert und wird als Bestrafung ins kalte, nasse Großbritannien geschickt. Dort wird er im Befreiungskampf von Orla (Emilia Jones), einer jungen Keltin, gefangen genommen. Schließlich kommen die beiden zu einer Einigung, aber zu Attis Entsetzen, findet er sich in der Schlacht von Walting Street im Kampf gegen Orla und ihren Stamm wieder…

Ich – Einfach Unverbesserlich 3

Gru, Lucy und ihre Adoptivtöchter Margo, Edith und Agnes sind zurück – natürlich zusammen mit ihren berühmt-berüchtigten Minions. Als wäre das nicht schon genug Stoff für das ultimative Chaos, tritt ein neuer Charakter in das Leben der Patchwork-Familie der etwas anderen Art: Grus bisher unbekannter Zwillingsbruder Dru.

Bullyparade: Der Film

Comedy mit Kultfaktor: Zwanzig Jahre nach dem Fernsehdebüt der Comedyshow Bullyparade kehren Michael Bully Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz auf die Bildschirme zurück. Mit dabei: die legendären Helden der Comedyshow wie Winnetou, Sissi, Pavel Pipowitsch und Bronko Kulitschka, die drei Kastagnetten, der Yeti sowie die „(T)Raumschiff“-Besatzung.

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks

Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt… Ganz Gallien? Nein! Das unbeugsame Volk leistet zu jeder Zeit Widerstand! Der Druide Miraculix sorgt sich um die Zukunft des Dorfes und macht sich mit Asterix und Obelix auf, einen Nachfolger zu finden, dem er das Geheimnis des Zaubertranks anvertrauen kann. Doch auch Dämonix setzt alles daran, um in den Besitz der Formel kommen….

Knerten und das große Weihnachtsabenteuer

Der Zauberwunsch

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 1-3 (OmU/OV)

16 Emmy-Awards, drei Golden Globes, zwei PGA-Awards, einen WGA-Award, einen Peabody-Award und von Kritikern weltweit gefeiert: Seit dem Start der ersten Staffel 2017 ist die Amazon Original Serie The Marvelous Mrs. Maisel ein Publikums-Liebling. Pünktlich zu Nikolaus meldet sich Miriam „Midge“ Maisel (Rachel Brosnahan) von der Bühne zurück. Alle Episoden der neuen Staffel stehen ab dem 6. Dezember in der englischen Originalversion zum Streamen bereit. Die deutsche Synchronfassung startet am 7. Februar 2020.

Midge und ihre Managerin Susie (Alex Borstein) entdecken, dass der Alltag auf Tour mit Shy (Leroy McClain) zwar glamourös, aber auch demütigend sein kann und lernen eine Lektion über das Show-Business, die sie so schnell nicht vergessen werden. Joel (Michael Zegen) bemüht sich, Midge bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig auch seine eigenen Träume zu verfolgen. Abe (Tony Shalhoub) freut sich auf seine neueste Herausforderung und Rose (Marin Hinkle) bemerkt, dass auch sie Talente hat.

Friends – Staffeln 1-10

Aller guten Dinge sind 10 – bereits seit dem 14. November hat die legendäre Clique Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) und Ross (David Schwimmer) bei Amazon Prime Video exklusiv eine neue Heimat gefunden.

Über 10 Staffeln und insgesamt 236 Episoden erzählt die Serie über Liebe, Sex, Karriere und die Zeit im Leben, in der alles möglich erscheint. Sie zeigt die Suche nach Verpflichtungen und Sicherheit, aber auch die Angst genau davor. Aber vor allem geht es um Freundschaft – denn wenn man ein junger Single mitten in der Großstadt ist, sind Freunde wie eine Familie.

Modern Love – Staffel 1

Große Gefühle zum Fest, mit Geschichten, wie sie nur das Leben schreibt: Inspiriert von der gleichnamigen Kolumne der New York Times dreht sich in der Amazon Original Serie alles um das Thema Liebe in all seinen komplizierten und schönen Formen. Jede der halbstündigen Episoden erweckt einige der beliebtesten Geschichten der Kolumne mit einem hochkarätigen Cast zum Leben und steht für Prime-Mitglieder sowohl in der englischen Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung bereit.

Zum Cast von Modern Love gehören unter anderem Jane Alexander (The Good Fight), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Gary Carr (The Deuce, Downton Abbey), Olivia Cooke (Ready Player One), der für den Emmy Award nominierte Brandon Victor Dixon (Power), Emmy Award-Gewinnerin Tina Fey (30 Rock), Tony Award-Gewinner John Gallagher Jr. (The Newsroom), der OSCAR-nominierte Andy Garcia (Ocean’s Eleven), die für den Emmy Award nominierte Julia Garner (Ozark), Brandon Kyle Goodman (Plus One), OSCAR-Gewinnerin Anne Hathaway (Ocean’s Eight), die für den OSCAR nominierte Catherine Keener (Get Out), Caitlin McGee (Bluff City Law), Cristin Milioti (Black Mirror), der OSCAR-nominierte Dev Patel (Lion), Laurentiu Possa (Killing Eve), James Saito (Always Be My Maybe), Andrew Scott (Fleabag), der für den Emmy Award nominierte John Slattery (Mad Men) und Shea Whigham (Homecoming).

Highlights bei Amazon Music

John Legend – Happy Christmas (War Is Over)

John Legend liefert ein besonderes Amazon Original für die Weihnachtstage: Exklusiv für Amazon Music hat der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tony-Award Gewinner eine Neuinterpretation von Happy Christmas (War Is Over) veröffentlicht. Die Originalsingle aus dem Jahre 1971 wurde von John & Yoko/Plastic Ono Band gemeinsam mit dem Harlem Community Choir aufgenommen. Zur Neuauflage von John Legend steuern seine Ehefrau, Model Chrissy Teigen, und Tochter Luna zusätzliche Vocals bei.

Amazon Original Weihnachtssongs: Best Of

Amazon Music läutet die Festtagssaison mit einer Reihe brandneuer Amazon Original Songs ein. Prime-Mitglieder können sich auf neue weihnachtliche Amazon Originals der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Sängerin Ellie Goulding und des lateinamerikanischen Shootingstars Sebastian Yatra freuen. Dazu kommt ein brandneuer Song von Ingrid Michaelson und Jason Mraz. Weitere Amazon Originals werden in der Vorweihnachtszeit wöchentlich veröffentlicht, darunter Songs von Chloe Flower, The Band Perry und Nina Nesbitt sowie auch einige Weihnachtslieder von deutschen Künstlern, wie das festliche Duett von Giovanni Zarrella und seiner Frau Jana Ina.