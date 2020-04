History Play startet in der Apple TV App

History Play ist ab sofort in den Apple TV-Kanälen der Apple TV App für Kunden aus Deutschland und Österreich verfügbar. Der On-Demand-Channel zeigt erstklassige Dokumentationen und Doku-Reihen.

A+E Networks EMEA gab heute bekannt, dass der On-Demand-Channel History Play ab sofort auch Kunden in Deutschland und Österreich über die Apple TV-Kanäle in der Apple TV App zur Verfügung steht. Somit kann der Sender auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, ausgewählten Samsung und LG Smart TVs sowie Roku- und Amazon Fire TV-Geräten empfangen werden.

Der Doku-Sender startet in der Apple TV App nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch in Großbritannien und Irland. In letzteren beiden Ländern startet A+E Networks EMEA außerdem Crime+Investigation Play.

History Play zeigt preisgekrönte Dokumentationen und Doku-Reihen wie „Oak Island – Fluch und Legende“ („The Curse of Oak Island“), „Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede“ und „Ancient Alient – Unerklärliche Phänomene“.

Ab heute kann man sich für den Sender in der Apple TV App anmelden: Nach einer siebentägigen kostenfreien Testversion fallen für History Play monatlich 3,99 Euro an. Abonnenten können auf die Inhalte sowohl online als auch offline zugreifen: So kann man sich seine Lieblings-Dokus in der Apple TV App herunterladen.

Zudem bietet die „Family Sharing“-Funktion die Möglichkeit, dass sich bis zu sechs Familienmitglieder ein Abo der Apple TV-Kanäle teilen, indem sie ihre Apple ID und das dazugehörige Passwort verwenden.

Adrian Pilkington, SVP Commercial and Digital Strategy A+E Networks EMEA: „Im Bereich Digital verzeichnen wir kontinuierliches Wachstum. Dass History Play und Crime+Investigation Play nun über die Apple TV-Kanäle verfügbar sind, ist Teil dieses Wachstums. Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Schritt, der es uns ermöglicht, unser erstklassiges Factual Entertainment einem noch größeren Zuschauerkreis zugänglich zu machen.“