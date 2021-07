Magenta TV Entertain: Neuer Tarif mit Disney+ und TV Now Premium inklusive

Anzeige

Die Telekom Deutschland führt ihre Partnerschaft mit Disney und der Mediengruppe RTL Deutschland weiter und wertet ihr MagentaTV Angebot in Kombination mit einem Disney+-Zugang und TV Now Premium auf.

Ab dem 3. August 2021 bietet die Telekom mit dem Tarif MagentaTV Entertain einen neuen Komplett-Tarif an und reagiert somit laut auf den Wunsch der Kunden nach noch mehr Inhalte-Vielfalt gepaart mit flexibler und einfacher Nutzung. Damit entsteht unter dem Dach von MagentaTV ein Tarif mit dem attraktivstem Inhalteangebot im deutschen TV-Markt zu einem unschlagbaren Preis.

Grafik: Telekom

MagentaTV Entertain kombiniert als Komplettpaket Fernsehen von MagentaTV mit der Megathek und den Streaming-Angeboten Disney+ und TV Now Premium. Dadurch können Kunden auf ein umfangreiches Inhalteangebot für die ganze Familie zugreifen, zuhause und unterwegs. Mit MagentaTV Originals und Exclusives profitieren Kunden von hochkarätigen Neuerscheinungen, die es nur in der Megathek bei MagentaTV gibt. Internationale Serien und Filme von Sony One, Paramount, BBC sowie die Angebote von ARD Plus und ZDF Select sind ebenfalls kostenlose Bestandteile der Megathek.

MagentaTV Entertain: Kosten und Preisvorteile

MagentaTV Entertain Kunden erhalten damit komfortablen Zugriff auf das große Streamingpaket zu einem stark reduzierten Preis: Für nur 12 Euro monatlich, statt 23,98 Euro bei Buchung der Einzelkomponenten, erhalten Telekom Festnetz-Kunden und Kunden ohne Telekom Internetanschluss den neuen Tarif. Ab dem 13. Monat betragen die monatlichen Kosten 15 Euro.

Auch alle MagentaTV Bestandskunden profitieren von dem Preisvorteil, für nur 2 Euro mehr in den ersten 12 Monaten gegenüber dem Tarif MagentaTV Smart erhält der Kunde zusätzlich Disney+ inklusive.

Über diese Geräte ist das Angebot beziehbar

Auf dem Fernseher ist MagentaTV Entertain als Komplettangebot mit dem Media Receiver, MagentaTV Stick, Apple TV 4K, MagentaTV Box oder via App direkt auf den Samsung Smart TV-Modellen (ab Modelljahr 2017) oder Android TV von Sony und Philips (ab Android OS Version 7) nutzbar. Daneben ist MagentaTV Entertain auf dem Smartphone oder Tablet via App (Android, iOS) und per Browser verfügbar.

