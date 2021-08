Neuer Sender bei Rakuten TV

Anzeige

Die Streamingplattform Rakuten TV hat mehrere Sender mit dem Schwerpunkt Essen und Kulinarisches in sein Angebot aufgenommen und bietet damit nun über 100 kostenlose, werbefinanzierte Kanäle an. Auch ein neues Programm für Deutschland ist dabei.

Rakuten TV, das sich als eine der führenden VoD-Plattformen in Europa sieht, nimmt die kostenlosen, werbefinanzierten Sender „Bon Appétit“, „Tastemade“, „Brindiamo!“, „L’Atelier des Chefs“ und „iFood.tv“ ins Portfolio auf. Gemeinsam haben die Kanäle das Thema: Essen und Kulinarisches. Der Zeitpunkt der Einführung und das genaue Angebot variiere dabei von Land zu Land. In Deutschland wird der Sender „Tastemade“ eingeführt werden. „Brindiamo!“ wird dabei in Italien, „L’Atelier des Chefs“ in Frankreich und „iFood.tv“ in 42 europäischen Ländern verfügbar sein.

Die neu hinzugekommenen Kanäle sind die jüngsten in einer Reihe von Neuzugängen auf der Rakuten TV-Plattform. Erst kürzlich verkündete man den Launch des Lego-Kanals, der Sportsender Tennis Channel und USGA Golf, ¡Hola! Play sowie weiterer Sender, darunter Bloomberg TV, CNNi, Euronews, FilmRise und Real Stories (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Die Inhalte von Rakuten TV sind webbasiert und über eine TV-App verfügbar. Auf Smart-TVs von Samsung und LG ist diese vorinstalliert. Die linearen Kanäle im Angebot von Rakuten TV sind in 42 europäischen Ländern verfügbar und Teil des „FREE“-Angebotes der Plattform, zu dem die Pakete „FAST“ (über 90 kostenlose lineare Kanäle) und „AVOD“ (mehr als 10.000 Titel auf Abruf) gehören.