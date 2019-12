Rakuten TV: Die Neustarts in 4K HDR vom Januar 2020

Der Streamingdienst Rakuten TV ergänzt seinen 4K HDR-Katalog für Smart TV in Europa um neue Inhalte in hochauflösender Qualität – mit dabei sind unter anderem „Downton Abbey“ und „Es Kapitel 2“.

Dramatisch geht es bei „Ad Astra – Zu den Sternen“ (in 4K HDR) zu. In der Hauptrolle glänzt Brad Pitt als Astronaut auf der Suche nach seinem verschollenen Vater. Der Film „Downton Abbey“ (in 4K HDR) macht dort weiter, wo die Fernsehserie endet und erzeugt ebenfalls ganz große Gefühle. Die Literaturverfilmung „Paranza – Der Clan der Kinder“ dagegen zeichnet ein erschreckend realistisches Bild jugendlicher Kriminalität und regt zum Nachdenken an.

Alle, die mit etwas Gänsehaut ins neue Jahr starten möchten, finden bei Rakuten TV mit „Es Kapitel 2“ die Fortsetzung der erfolgreichen Stephen King-Verfilmung in 4K HDR. Auch das Mystery-Horror-Drama „Midsommar“ und die Horrorkomödie „Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“ sorgen für Spannung pur in 4K HDR.

Die Animationsfilme „Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm“ und „Angry Birds 2 – Der Film“ (in 4K HDR) garantieren Heiterkeit und Freude bei der ganzen Familie. Das Gleiche gilt für den charmanten Film rund um die beliebte Hörspiel- und Zeichentrickfigur „Benjamin Blümchen“. Aufregende Abenteuer erleben auch die drei Teenie-Detektivinnen aus „Die drei !!!“, die ihren ersten großen Fall in Spielfilmlänge lösen müssen.

02. Januar

Die drei !!!

Die drei !!! Kim, Franzi und Marie sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch Nachwuchs-Detektivinnen. Als während ihres Theaterprojekts merkwürdige Dinge geschehen, nehmen sie die Ermittlungen auf.

03. Januar

Benjamin Blümchen

Der liebenswerte Elefant aus der beliebten Zeichentrick- und Hörspielreihe muss in seinem ersten Kinofilm den Zoo vor einer skrupellosen Investorin retten, die ihre ganz eigenen Pläne hat.

09. Januar

Paranza – Der Clan der Kinder

Basierend auf einem Bestseller von Roberto Saviano erzählt das Drama die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher aus Neapel, die im Namen eines Mafia-Clans Angst und Schrecken verbreiten.

Es Kapitel 2

(auch in 4K HDR erhältlich)

27 Jahre nach ihrem ersten Kampf gegen Pennywise, kehrt der „Klub der Verlierer“ nach Hause zurück, um den schrecklichen Clown endgültig zu besiegen.

17. Januar

Angry Birds 2 – Der Film

(auch in 4K HDR erhältlich)

In der Fortsetzung der Videospielverfilmung müssen sich die eigentlich verfeindeten Vögel und Schweine verbünden, um sich gegen die größenwahnsinnige Adlerdame Zeta und ihre Weltherrschaftspläne zur Wehr zu setzen.

Downton Abbey

In der Fortführung der beliebten Serie besucht das britische Königspaar die Crawleys auf ihrem Landsitz, was zu einigen Verwicklungen bei den Adligen und Bediensteten führt. Und dann versucht auch noch ein Attentäter den König zu ermorden.

17. Januar

Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm

Im neusten Film rund um das unternehmungslustige Schaf begegnet Shaun einem abgestürzten Alien. Schon bald erleben die beiden außerirdischen Spaß und Abenteuer.

23. Januar

Ad Astra: Zu den Sternen

(auch in 4K HDR erhältlich)

Der Film folgt Brad Pitt als Astronaut Roy McBride auf einer Mission zum Neptun. Dort will er nicht nur den Auslöser für elektromagnetische Ströme, sondern auch die Wahrheit über seinen verschollenen Vater herausfinden.

Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot

(auch in 4K HDR erhältlich)

Ihre Hochzeitsnacht nimmt eine unheimliche Wendung für eine Braut, als die exzentrische Familie ihres Ehemanns sie zwingt, an einem schrecklichen Versteckspiel teilzunehmen.

27. Januar

Midsommar

Ein junges Paar reist aus den USA nach Schweden, um ein legendäres Fest zur Sommersonnenwende zu besuchen. Allerdings entwickelt sich der idyllische Urlaub schnell in einen Albtraum.