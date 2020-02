Rakuten TV erweitert Gratis-Angebot um neuen Kanal

Der Kinderkanal „Kids TV“ ergänzt die Channels „Filme“ und „Rakuten Stories“ mit neuen, kostenlosen Inhalten.

Rakuten TV hat einen neuen werbegestützten Kanal gelauncht. Mit dem Kinderchannel „Kids TV“ erweitert die Plattform ihren Katalog innerhalb des Free-Bereichs um über hundert Episoden.

Für den Start des „Kids TV“-Kanals arbeitet Rakuten TV mit dem Oscar-prämierten Animationsstudio Aardman Animations, Milimages, Motion Pictures und dem Bildungsangebot Lingokids zusammen. Er bietet verschiedene Inhalte für Kinder an, darunter Titel wie „Mossy Bottom Shorts“, „Shaun das Schaf“, „Molang“ und „Gumpers“. Außerdem will Rakuten TV eine Auswahl an Bildungsprogrammen für den Englischunterricht bereitstellen, beispielsweise „Learning Time with Timmy“ und „Lingokids Song for Kids“.

Im Oktober 2019 hatte Rakuten TV bereits die beiden AVOD (Advertising Video on Demand)-Kanäle „Filme“ und „Rakuten Stories“ eingeführt. Sie präsentieren Hollywood-Klassiker beziehungsweise originale und exklusive Inhalte von Rakuten TV.