Rennspektakel bei RTL: Sende-Weltrekord und neuer Livestream

Bei den 24 Stunden vom Nürburgring versucht sich Nitro an einem Sende-Weltrekord. Zudem streamt RTL erstmals ein Sportevent über TikTok.

Nitro überträgt in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge als exklusiver TV-Partner das „ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring“. Über einen Zeitraum von 27 Stunden – von Samstag, den 28. Mai um 13.40 Uhr bis Sonntag, den 29. Mai um 16.40 Uhr – läuft die Nonstop-Live-Übertragung, wie RTL am Montag ankündigte. Knackt Nitro erneut den Weltrekord? Das rund 60-köpfige Team um Moderatorin Laura Papendick startet damit den Versuch, den 2016 mit insgesamt 26 Stunden und 20 Minuten zum ersten Mal aufgestellten Weltrekord für die längste TV-Übertragung eines Live-Sportevents erneut zu verbessern, so RTL. Zertifiziert und im Fall eines Erfolges direkt vor Ort bestätigt werden soll der Versuch durch das Rekord-Institut für Deutschland.

RTL startet neuen TikTok Kanal

Wenn Nitro mit der Übertragung des Rennspektakels zum TV-Marathon ansetzt, feiert gleichzeitig der von RTL Deutschland betriebene TikTok-Kanal @rtl.sport eine Premiere: Pünktlich zur 50. Auflage des traditionsreichen Rennens können Motorsportfans die entscheidenden Phasen des Langstreckenklassikers erstmals live auf TikTok verfolgen. Das teilte RTL am Montag ebenso mit. Das „24h Nürburgring“ werde damit zum ersten Sportereignis, das RTL Deutschland auf der Videoplattform präsentiert. Und das in nie dagewesener Form, wie RTL ausführt: einem innovativen 9:16-Stream als Split-Screen bestehend aus dem Live-Bild des Rennens sowie exklusivem Kommentar und aufwendiger Live-Begleitung.

Die Community auf @rtl.sport kann laut Sender am Samstag, den 28. Mai ab 15.35 Uhr sowie am Sonntag, den 29. Mai ab 14:00 Uhr beim „ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring“ dabei sein und unter anderem den Rennstart sowie die Schlussphase verfolgen. Insgesamt wird @rtl.sport rund fünf Stunden Rennaction sowie eigene Live-Begleitung präsentieren. So ist es der Ankündigung von RTL zu entnehmen.

Die Nitro-Sendezeiten im Überblick:

Mi., 25.05. 01:20 Uhr Die 24Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt – Qualifiers (Aufzeichnung)

Fr., 27.05. 18:00 Uhr Top-Qualifying live

Sa., 28.05. 13:40 Uhr Countdown Die 24Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt

14:00 Uhr Start BMW M Race of Legends

16:00 Uhr Start Die 24Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt

So. 29.05. 16:40 Uhr Ende Live-Übertragung

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN