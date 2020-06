Sky: Neuer „werteorientierter“ Kindersender Moonbug gestartet

Das Unterhaltungs-Unternehmen Moonbug, das werteorientierte Inhalte für Kinder verbreiten möchte, meldete heute den Start des Moonbug-Kanals auf Sky.

Ab heute haben Familien in Großbritannien und Irland mit Sky über den neuen VoD-Kanal werbefreien Zugang zu Kindesendungen des Anbieters Moonbug (z. Dt.: „Mondkäfer“). Hierzu zählen die Formate Little Baby Bum, Go Buster, Playtime with Twinkle, Digley and Dazey, Dr Poppy’s Pet Rescue, T-Rex Ranch, Gecko’s Garage, The Sharksons, Supa Strikas sowie Moonbugs erste Originalserie Mia’s Magic Playground.

Bei Moonbugs Kinderprogrammen stehen Geschichten im Vordergrund, die Kindern bei Lern- und Wachstumsprozessen zur Seite stehen sollen, indem Werte wie Mitgefühl, Empathie und Stärke gefördert werden. Der Moonbug-Kanal ist ab jetzt in Großbritannien und Irland auf Sky Q zugänglich und wird in Kürze über Sky Go und die Sky Kids-Applikation erhältlich sein. Moonbug-Inhalte sollen laut Anbieter regelmäßig aktualisiert werden.