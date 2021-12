Top 10 News für Sky Ticket-Kunden

Anzeige

Mehr Streams, mehr Sender, mehr Plattformen und das Beste aus der Welt des Entertainments und des Sports sollen Sky-Ticket-Kunden auch 2022 erfreuen.

Auch in den letzten zwölf Monaten durften sich Sky Ticket Kunden über so viele Neuerungen freuen wie nie zuvor. Der monatlich kündbare Streamingservice ist heute auf mehr Plattformen denn je verfügbar und noch flexibler nutzbar- zu einem günstigen Preis für die bevorstehenden Festtage.

Jederzeit hunderte Sportvideos, Dokus und News abrufbar

Sportkunden von Sky Ticket genießen auf Abruf hunderte Videos wie Spiel- und Rennhighlights aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Formel 1, dem DFB-Pokal, der Premier League und vielen anderen Sky Livesport-Events, exklusive Fußball-Dokumentationen, sowie rund um die Uhr Top-Clips von Sky Sport News mit den neuesten Nachrichten, Shows und Pressekonferenzen.

Live-Sport

Sport-Fans können die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Handball-Bundesliga, die NHL, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports erleben. Zahlreiche Dokumentationen wie „Bruno vs. Tyson“, „BVB09 – Stories who we are“ oder „Stars der Bundesliga“ runden das Sportprogramm ab.

Sieben neue Sender

Neben Sky Crime, Sky Comedy, Sky Nature sowie Sky Documentaries, sind die beiden Partnersender History HD und Crime+Investigation ebenfalls neu mit dabei. Sky Replay. wo zahlreiche Serien kurz nach der Erstausstrahlung laufen, kam auch noch neu hinzu.

„Stream, was du liebst!“

Mit lang ersehnten Highlights wie „And Just Like That…“, Sky Originals wie „Die Wespe“, „Der Pass II“ und „Das Boot“ sowie packenden Serien wie „Succession“ oder „Dexter“, aber auch mit Blockbustern wie „Dune“, „Fast & Furious 9“ und „Nomadland“ bietet Sky Ticket ein abwechslungsreiches Programmangebot. Aber auch für Kinder hat der Streamingdienst jede Menge im Angebot, wie „Paw Patrol“, „SpongeBob“, „Ben 10“, „Zwei Helden auf acht Pfoten“, „Edgar, das Super-Karibou“ und vieles mehr.

Auf zahlreichen neuen Geräten wie Amazon Fire TV, Apple TV, Roku oder Magenta TV One verfügbar

Sky Ticket bietet seit dem letzten Jahr noch mehr Wahlmöglichkeiten bei der Nutzung und ist jetzt auf vielen weiteren neuen Plattformen und Geräten verfügbar. Seit Dezember ist Sky Ticket jetzt auch auf kompatiblen Amazon Fire Tablets zugänglich. Zudem ist der Streaming Service neben dem MagentaTV-Stick jetzt auch auf Magenta TV One verfügbar. Eine komplette Übersicht der Geräte, auf denen Sky Ticket nutzbar ist, kann hier abgerufen werden. Egal, ob auf der heimischen Leinwand oder unterwegs mit dem handlichen Tablet: Sky Ticket ist nur ein paar Klicks entfernt und bietet dabei Sport- und Unterhaltungserlebnis.

Viele neue Kooperationspartner

O2 und Samsung gehören neben Vereinskooperation, unter anderem zu Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, zu den zahlreichen neuen Kooperationspartnern, die spezielle Kundenangebote inklusive Sky Ticket anbieten.

Übersichtlichere Navigation

Frischer Look in der App-Benutzeroberfläche: Seit Sommer hat Sky Ticket eine neue Benutzeroberfläche und ebenfalls ein neues Farbschema in Teal-Grün. Damit wurde Sky Ticket auf eine einheitliche visuelle Identität für alle Sky Streamingdienste angepasst. Kunden finden ihre Lieblingsprogramme zum Beispiel über Funktionen wie „Merkliste“ oder „Fortsetzen“.

Über persönliche Empfehlungen finden Sky Ticket Kunden auch schneller den für sie passenden Content. Die zahlreichen Inhalte sindjetzt segmentierter und nach Relevanz sortiert. Dadurch sind in der App jetzt viel mehr Inhalte auf einen Blick zu sehen. Das erleichtert es allen Kunden noch unbekanntes Programm noch schneller zu entdecken.

Kinder- und Jugendschutzeinstellung bei Sky Ticket

Neben zahlreichen Möglichkeiten, wie einer generellen Altersfreigabe aller abrufbaren Serien und Filme, sowie der flexiblen, komfortablen und sicheren Wahl und Verwaltung eines Jugendschutz-PINs und erweiterter Einstellungsmöglichkeiten, erfüllt Sky Ticket auch gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV das geeignetes Jugendschutzprogramm und besitzt das FSM-Prüfsiegel.

Sky Ticket Kundenservice

Seit Februar stellt außerdem ein neues Kundenbetreuungskonzept sicher, dass alle Kundenprobleme schnell und zufriedenstellend gelöst werden können. Die Kundenzufriedenheit ist nach Unternehmensangaben dadurch überdurchschnittlich hoch.

Quelle: Sky Deutschland