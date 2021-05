TVNow-Nachfolger RTL+ könnte mit Audio-Angebot kommen

Anzeige

Die Plattform TVNow soll in Zukunft in RTL+ umbenannt werden. Laut neuesten Informationen könnte dort das Streaming-Angebot auch um Audio-Inhalte erweitert werden.

Das Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland, TVNow und langfristig unter dem Namen RTL+, könnte sich zu einer Plattform über Videostreaming hinaus entwickeln. „Ich glaube fest daran, dass man sich mit einem umfassenden digitalen Abo abheben kann von denen, die allein auf Video-Streaming setzen, auch wenn Video der Motor ist und bleibt“, sagte der Chef der Mediengruppe RTL Deutschland, Bernd Reichart, jüngst dem Branchendienst DWDL.

Auf die Frage, was mit der RTL-Audioplattform Audio Now werde, wenn aus TVNow RTL+ werde, sagte Reichart: „Warum Video und Audio separat voneinander streamen, wenn beides in unserer Verantwortung liegt. Ideen wie diese treiben uns um, damit das neue RTL+ mehr wird als Video only.“

Text: dpa/ Redaktion: JN