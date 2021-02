Zattoo App jetzt auf LG Smart-TVs verfügbar

Anzeige

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo ist ab sofort mit einer neuen App für viele LG Smart-TVs verfügbar, wie das Unternehmen heute bekanntgab.

Die Zattoo App kann auf allen LG Smart TV-Modellen ab dem Baujahr 2016 genutzt werden. Die App könne man schnell und einfach auf dem Gerät installieren, erklärt der Anbieter heute. Bereits bestehende Zattoo-Nutzer können sich direkt in der App anmelden. Neukunden können sich währenddessen über den Webshop oder per mobiler App für ein Premium oder Ultimate Abo entscheiden. Ein Premium Abo kostet derzeit 9,99 Euro, die Ultimate Version 13,99 im Monat.

Ein Ultimate Abo bilde mit fast 50 TV-Sendern in Full-HD und über 40 Sendern in HD eine vollumfängliche Alternative zum traditionellen TV-Empfang, so Zattoo. Zudem soll die Zattoo App die Magic Remote von LG unterstützen, mit der eine noch schnellere Navigation möglich sein soll.

„Für TV-Streaming-Angebote steigt die Bedeutung von Connected-TVs stetig. Die Mehrheit der Zattoo-Nutzer streamt ihr Fernsehen bereits auf dem großen Bildschirm. Mit der Verfügbarkeit der Zattoo App auf LG TV-Modellen bauen wir unsere technische Verfügbarkeit weiter aus und werden damit für noch mehr Haushalte eine einfach zu installierende Alternative zu traditionellen TV-Empfangswegen wie Satelliten- oder Kabel-TV“, kommentiert Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo.