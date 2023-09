Hochkarätige Pilcher-Party bei Romance TV

Anzeige

Mainstream Media feierte mit rund 80 Gästen bei einem Gala-Dinner mit stilvollem Bühnenprogramm das 30-jährige Jubiläum der beliebten Verfilmungen sowie den 15. Geburtstag des Pay-TV-Kanals.

Vor 30 Jahren lief im ZDF die erste Verfilmung eines Rosamunde Pilcher Romans. Wer hätte gedacht, dass diese Unterhaltungsfilme kontinuierlich so hohe Einschaltquoten garantieren. Vor 15 Jahren startete das Münchner Medienunternehmen Mainstream Media den Pay-TV-Sender Romance-TV, der sich seitdem zur Heimat der Pilcher-Filme entwickelte. Kein anderer TV-Sender zeigt mehr Pilcher-Filme im Monat.

Prominente Gäste aus der Welt von Rosamunde Pilcher wie Francis Fulton-Smith, Marcus Grüsser, Michael Smeaton, Timothy Peach und Diana Körner kamen am Donnerstag-Abend ins „Seehaus“ im Englischen Garten in München und feierten mit vielen weiteren VIPs aus Film, TV und dem „Pilcher“-Kosmos“ die beiden Jubiläen. Bei dem stimmungsvollen Bühnenprogramm trugen Protagonisten wie Musical-Star Angelika Milster, der englische Komponist Richard Blackford, die Schauspieler Lara Joy Körner, Barbara Wussow und Alexander-Klaus Stecher sowie der frühere ZDF-Unterhaltungschef und quasi Vater der Pilcher-Filme, Dr. Claus Beling, bei. Moderiert wurde das Gala-Dinner von

von der sechsmaligen „Pilcher“-Hauptdarstellerin Lara Joy Körner sowie Mainstream Media-Sprecher Ralph Fürther. Unternehmens-CEO Tim Werner begrüßte gemeinsam mit seiner Romance-TV-Senderchefin Christiane Blum die Gäste bei einem britischen Abend voller Romantik. Vom Dudelsackspieler zur Begrüßung bis zum nächtlichen Whiskey-Tasting hielten die Veranstalter das Event, passend zu den meist im malerischen Cornwall spielenden Geschichten, very British, inklusive eines – selbstverständlich freiwilligen – Dresscodes.

Zum 15-jährigen Bestehen von Romance TV zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden mit der Entwicklung des Pay-TV-Senders. Der Kanal, der unter anderem über Sky, Vodafone und die Deutsche Telekom abonniert werden kann, erreicht stabil hohe Zuschauerzahlen. In der Geschichte des romantischen TV-Kanals spielte die „Rosamunde Pilcher“-Reihe von Beginn an eine zentrale Rolle. Romance TV wird dem 30. Jubiläum der „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen daher auch einen kompletten Monat widmen. Programmchefin Christiane Blum kündigte an, dass ihr Sender im Oktober zusätzlich zu den regulär geplanten Filmen der Marke an jedem Abend gegen 21:45 Uhr einen Liebesfilm aus der Reihe zeigen werde, darunter je eine Pay-TV-Premiere an den ersten vier Sonntagen des Monats.