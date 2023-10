BLU-RAY MAGAZIN 5/2023 – Hollywood-Streik und KI

Anzeige

Das neue BLU-RAY MAGAZIN ist am Kiosk sowie erhältlich und stellt wieder die neuesten Highlights aus Kino, Blu-ray und Streaming vor.

Anzeige

Wenn 11.000 Drehbuch-Autoren sowie 160.000 Schauspieler streiken, dann steht die US-Filmwirtschaft still. Seit Mai verlässt kein einziges Skript mehr die Hände der Writers-Guild-of-America-Mitglieder, seit Juli haben Darstellerinnen, Stuntleute, Statisten, Moderatorinnen etc. der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) ebenfalls die Arbeit niedergelegt. Eine komplette Einigung mit den großen Studios und Streaming-Anbietern ist weiter nicht in Sicht.

BLU-RAY MAGAZIN online lesen Das BLU-RAY MAGAZIN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Die Streikthemen dürften inzwischen hinreichend bekannt sein: Es geht z. B. um bessere Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung im Streaming-Zeitalter, die Transparenz der Vergütung und um die Rahmenbedingungen beim Einsatz neuer Technologien wie Körperscans und Künstlicher Intelligenz (ein Thema, das auch uns in der Zeitschriftenbranche umtreibt). Einen Doppelstreik hat es seit den 1960er Jahren nicht mehr gegeben, über einen solch langen Zeitraum schon gar nicht.

Die Folge: Neben stillstehenden Serien- und Filmproduktionen, Projekten die abgesagt oder gar nicht erst angefangen werden, kommt es zu Terminverschiebungen bereits fertiggestellter Kinofilme, an deren Promotion die wichtigsten Schauspieler nicht teilnehmen dürfen, da sie gegenüber ihrer Gewerkschaft in der Pflicht stehen. Und die setzt sich dafür ein, dass die menschlichen Filmschaffenden in Zeiten der sich rasend schnell entwickelnden Technologie nicht abgehängt bzw. ihre Arbeit entwertet wird.

Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie die Zukunft der Unterhaltung aussehen wird, denn der erste Gedanke bezüglich KI-generierter Inhalte ist ja leider meist die Kostenersparnis. Danach kommt die Effizienz aufgrund der Zeitersparnis. Doch wer würde dann überhaupt noch bereit sein, für Unterhaltung zu zahlen, wenn eine offene KI einfach jedem kostenlose Texte zu beliebigen Themen generieren kann? Oder in Sekundenschnelle KI-generierte Bilder und Videos ausspuckt? Gibt es dann überhaupt noch Filme und Serien, die als Kunst- oder Meisterwerk gelten können?

Wir werden sehen, wo das noch hinführt, zumal bislang ja auch noch generell über einen gesetzlichen Rahmen diskutiert werden muss, der z. B. die Kennzeichnungspflicht, das Urheberrecht und den Datenschutz in diesem Kontext klärt. Dies wird in vielen kleinen Prozessen ablaufen wie z. B. besagtem Hollywood-Streik, aber auch in Debatten über die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten. Oder es kommt wie in „Mission: Impossible Dead Reckoning Teil 1“ und die Künstliche Intelligenz verändert einfach die Wahrheit zu ihren Gunsten. In dem Fall würden wir es dann noch nicht einmal merken, dass der Mensch aus diesem Prozess wegrationalisiert wurde. KI, übernehmen Sie.

Das BLU-RAY MAGAZIN 5/2023 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 5/2023:

Aktuelles

Disney+: Neue Abomodelle

Comics: Familienbande

Im Kino: Dune Part 2 und der Hollywood-Streik

Specials

Videospiele: The Crew Motorfest

Videospiele: Assassin’s Creed Mirage

100 Jahre Disney

Blu-ray-Tests