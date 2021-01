Disney dominiert Heimkino-Charts 2020

Anzeige

GfK Entertainment hat die erfolgreichsten Filme des letzten Jahres anhand der verkauften DVDs und Blu-rays ermittelt. Dabei hat Disney ganz klar die Nase vorn.

Heimkino im Lockdown: Welche Filme waren bei den Kino-Fans zu Hause am beliebtesten? Diese hat GfK Entertainment jetzt in den offiziellen deutschen Video-Jahrescharts 2020 ermittelt und gelistet.

Disney sichert sich dabei sogar die doppelte Spitze, denn das Animationsabenteuer „Die Eiskönigin 2“ und der SciFi-Blockbuster „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ sind die meistverkauften DVDs des Jahres. Auf dem dritten Platz liegt die Komödie „Das perfekte Geheimnis“, welche die deutsche Adaption des italienischen Originals ist. Platz vier belegt das Abenteuer-Sequel „Jumanji: The Next Level“ mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Aber auch Material für einen ganzen Film-Marathon hat es auf die Liste geschafft. Auf dem fünften Platz liegt die gesamte „Harry Potter Complete Collection Jahre 1-7“.

In den Blu-ray-Jahrescharts landen Disneys „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ und „Die Eiskönigin 2“ mit den Plätzen zwei und drei ebenfalls auf dem Podium. Allerdings müssen sie der düsteren Comicverfilmung „Joker“ mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle den ersten Platz einräumen. Außerdem besetzt der finale „Rambo“-Streifen „Rambo: Last Blood“ den vierten Platz und die Horror-Neuauflage „ES: Kapitel 2“ vervollständigen die Top-Fünf.