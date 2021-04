Disney-Hit „Soul“ ab heute auch auf Blu-ray erhältlich

Anzeige

Wer kein Disney+ Abo besitzt, kann den Oscar-nominierten Animationsfilm „Soul“ ab heute auch auf Blu-ray und DVD erwerben.

Der gefeierte Pixar-Film „Soul“ erzählt von dem Jazzmusiker und Musiklehrer Joe Gardner, der nach einer Konzertprobe in einen offenen Gullydeckel fällt. Seine Seele gelangt daraufhin in ein Zwischenreich, das sogenannte ‚Great Before‘, in dem neugeborene Seelen für die Ankunft auf der Erde vorbereitet werden. Joe setzt alles daran, wieder in seinen alten Körper zu gelangen und muss zugleich der verirrten Seele „22“ dabei helfen, ihren Sinn des Lebens zu entdecken. Warum es sich bei „Soul“ um einen der besten Filme des Studios handelt und wo dennoch seine Probleme liegen, das gibt es in der Kritik von DIGITAL FERNSEHEN zum Nachlesen.

UHD-Fassung von „Soul“ nur digital

Ab heute kann man „Soul“ auf DVD und Blu-ray erwerben. Der Film erscheint dabei sowohl als klassische Amaray-Version als auch als Steelbook, inklusive Bonus-Disc. Nur auf eine UHD-Blu-ray müssen deutsche Fans verzichten. Die 4K-Fassung des Films ist jedoch digital erhältlich. Darüber hinaus können alle Abonnenten von Disney+ den Film weiterhin streamen. „Soul“ wird nach wie vor im Abo enthalten sein.

Der mehrfach preisgekrönte Film darf sich am Wochenende Hoffnungen auf drei Oscars machen. „Soul“ ist in den Kategorien Bester Animationsfilm, Beste Filmmusik und Bester Ton nominiert.

