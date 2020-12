„Hobbit“ und „Herr der Ringe“ jetzt auf 4K UHD BluRay

Anzeige

Mittelerde-Fans aufgepasst: Seit heute sind beide Trilogien in remasteter 4K UHD-Qualität erhältlich, inklusive der Extended Versionen und Kinofassungen.

„One Ring to rule them all…“: Ab sofort gibt es „The Hobbit“ und „Lord of the Rings“ in frisch remasteter 4K UHD-Qualität auf BluRay zu kaufen. Beide Boxen enthalten sowohl die Extended Editionen als auch die Kinofassungen, inklusive in Dolby Vision und HDR10 High Dynamic Range. Fans haben die Wahl zwischen limitierten Steelbook-Edition (aktuell ausverkauft) und der Variante im Keep Case mit Schuber.

Das Set von „The Hobbit“ umfasst sechs UHD-Discs. „Lord of the Rings“ bringt es sogar auf ein Set mit neun Discs, wovon die Extended Versionen auf je zwei Discs aufgeteilt sind. Bonusmaterial hat zwar keinen Platz mehr auf den Discs, dafür sollen die neuen Versionen Bild und Ton auf ein neues Level heben. Laut Thedigitalbits.com wurden alle sechs Filme von Weta Digital in Neu Seeland restauriert. Dabei hat Film-Direktor Peter Jackson persönlich das 4K-Remastering überwacht. Wer lieber die synchronisierte Fassung schaut, muss sich allerdings mit dem deutschen DTS-HD-Master-Audio-7.1-Track begnügen. Freunde der Originalfassung kommen jedoch mit dem englischen Dolby Atmos-Ton auf ihre Kosten.

Mittelerde-Deals

Beide Mittelerde-Trilogien sind im Moment für einen stolzen Preis von 89.99 Dollar (UVP) erhältlich. Der Preis kann je nach Händler allerdings variieren. Wann die Steelbooks von „The Hobbit“ und „Lord of the Rings“ wieder erhältlich sind, lässt sich noch nicht sagen. Die Standard-Box von „The Hobbit“ gibt es bei Amazon für aktuell 57,99 €. Am 17. Dezember wird der Preis von „Lord of the Rings“ bekannt gegeben.

Geduldige Mittelerde-Fans können sich allerdings noch auf einen besseren Deal freuen: Warner Bros kündigte eine „4K UHD Middle-earth Ultimate Collectors’ Edition“ an. Diese soll neben den Kinofassungen und Extended Versionen aller sechs Filme auch neues Bonusmaterial sowie remasterte Blu-ray Discs enthalten. Es lohnt sich also bis Sommer 2021 zu warten.